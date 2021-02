El Jardín de Cosecha “Plumitas” ya disfruta de nuevas instalaciones

Buscando mejorar la infraestructura, adaptándola a los actuales tiempos de pandemia, es que el municipio de Rawson encaró una serie de obras en el Centro Integrador Comunitario de Médano de Oro. En el mismo, funciona uno de los Jardines de Cosecha departamental y el CDI “Plumitas”.

En total, más de 70 niños y niñas de la zona podrán disfrutar del renovado edificio. Entre las mejores llevadas adelante se encuentran nuevos sanitarios, remodelación del piso, pintura y la incorporación de nuevos juegos infantiles. Todo esto, gracias al aporte de recursos por parte de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), junto con fondos municipales.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabian Aballay, expresó que “el Gobierno provincial siempre trabaja en la promoción de los derechos de niños y niñas. En ese contexto es que desde hoy podrán disfrutar de nuevas instalaciones en donde podrán continuar con el desarrollo de todas sus actividades. Jardines de Cosecha genera contención para más de 1.000 chicos y chicas de toda la provincia en más de 40 centros distribuidos en cada departamento y en un contexto de pandemia demuestra el compromiso que desde el ministerio asumimos mediante acciones para el beneficio de los más chicos”.

“Nuestra tarea es trabajar y articular con cada una de las municipalidades las acciones que sean necesarias para el bien de su comunidad, atentos siempre a cada una de las necesidades que se presenten. Desde Niñez realizamos un gran trabajo territorial con una fuerte presencia en toda la provincia, orientada a la contención de chicos y chicas tanto en Jardines de Cosecha como a través de los Centros de Desarrollo Infantil”, agregó Aballay.

Por su parte, el intendente de Rawson, Rubén García, dijo: “Estamos más que contentos porque en la medida en que podamos trabajar por la necesidad de los chicos de una zona rural vamos a ir construyendo infancias con pleno derecho. La refacción de este jardín de cosecha donde se desarrollan diversas actividades para los chicos, no hace más que fundamentar el compromiso para con la niñez cumpliendo con los derechos de los chicos”.

El titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DNAyF), Carlos Olivera, reconoció el esfuerzo realizado para garantizar la asistencia a las infancias, al mismo tiempo de preservar la integridad de todos los que participaron. “Quiero destacar y agradecer a quienes desarrollan sus tareas día a día en el CDI y en los Jardines de Cosecha conformados por docentes, auxiliares, coordinadores y equipos técnicos, porque me parece importante destacar que sin la labor de ellos no podríamos estar hablando del éxito de los jardines en un contexto de pandemia. Más de 1.000 chicos y chicas recibieron contención estas semanas y no hubo ningún contagio. Esto habla de un gran trabajo articulado entre la DNAyF y cada municipio, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios”.

Asimismo, en sus palabras de agradecimiento, Ángeles Esperanza, coordinadora del CDI “Plumitas” expresó: “Es muy satisfactorio reinaugurar nuestro CDI Plumitas, nuestro Jardín de Cosecha con 40 niños y niñas. Agradecida también a mi equipo que me acompaña todo el año y al equipo que se sumó este verano, y sobre todo a las familias de la comunidad de Rawson de Médano de Oro”.

