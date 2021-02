Cambio en la justicia sanjuanina: desde este viernes rige el nuevo Sistema Acusatorio

Este viernes 27 de febrero hay un cambio grande en la Justicia Sanjuanina, empezará a regir el nuevo Sistema Acusatorio y habrá cambios casi en un 100 por ciento al viejo sistema. En este inédito cambio el rol principal lo tendrán los fiscales, que se encargarán de la investigación y donde los jueces ejercerán el control durante la etapa de instrucción, mientras otros juzgarán a los acusados y dictarán sentencias.

Este sistema promete algo que la gente siempre se quejó: los plazos de tiempo y todo será de forma oral -audio y video-. Jueces y fiscales prometen que al momento de juzgar algún hecho grave se dictaminará en plazos cortos. En la última reunión que fue dada al periodismo los jueces dieron un ejemplo, en el caso que una persona sea asesinada y se llegue a reunir pruebas contra una o más personas, en el plazo de 8 meses podría haber sentencias en el mejor de los casos. Antes una condena para un asesino/a podía demorar hasta casi 3 años.

Nuevas salas de audiencias

A la hora de que una persona señalada como autor de un hecho, pasará por dos etapas: la “preparatoria” y etapa de “juicio” -en cada una actuará un juez diferente-. En toda la etapa preparatoria el fiscal se hará cargo de buscar todos los testimonios, pericias y pruebas con el fin de sostener la acusación contra el o los acusados e irá a diferentes audiencias con el abogado defensor. El juez de control será el responsable de velar por las garantías y derechos de las partes para llevar adelante un proceso transparente hasta la elevación a juicio, a partir de lo cual intervendrán otros magistrados. Luego de ciertas audiencias orales y públicas -en las que se expondrán pruebas y detalles del hecho- y si el Ministerio Público Fiscal y el letrado defensor podrán llegar a un acuerdo para abreviar el juicio y tener una rápida resolución. El juez designado para el juicio escuchará el acuerdo de las partes y, si considera que se ajusta a derecho y es aceptable, homologará el proceso y dictará sentencia. Es decir, si el fiscal y el abogado llegan a un acuerdo de 8 años por el delito de homicidio simple, el magistrado dará esa condena. Los tribunales de juzgamiento serán unipersonales o colegiados, es decir integrado por tres camaristas. Esto según la complejidad de la causa.

Como ocurre en el sistema actual, en caso que no haya acuerdo entre las partes para abreviar el juicio,, la causa pasará a la siguiente instancia que será la de juicio oral y público. Tal como se señala más arriba, el juez de la etapa preparatoria no podrá juzgar, si no que será otro magistrado.

Nueva área destinada al Ministerio Público Fiscal

En nuevo sistema existe otra instancia superior. Tras dictarse condena, el abogado defensor o el fiscal podrán recurrir al Tribunal de Impugnación -lo que se conoce como Cámara de Apelaciones- para que revise la sentencia. Voceros judiciales aclararon que todo aquel que decida enviar una causa a Impugnación deberá tener un argumento valedero para que sea aceptado. Cabe destacar que con este sistema, el tribunal también deberá actuar con rapidez y que la palabra final deberá estar en un plazo de aproximadamente 30 días desde que las partes presentaron las apelaciones correspondientes.

¿Qué pasará con las causas viejas?

Por estas causas longevas y anteriores a este sistema habrá cuatro juzgados encargados de terminalas (dos correccionales y dos de instrucción) y también habrá un grupo especial de fiscales, que se les designó el nombre de “Sistema Mixto”.

Los fiscales coordinadores que estarán a cargo son dos: Ignacio Achem y Alejandra Bazan y los fiscales restantes son: Carlos Rodríguez y Alejandro Mattar

¿Cómo estará formado el grupo de fiscales y en qué áreas?

En la cabeza estará el Fiscal General Eduardo Quattropani y debajo de el habrá cuatro fiscales Supervisores, que serán: Silvina Gerarduzzi, Rolando Lozano, Fernando Rahmé y Fabrizio Medici.

Las nuevas Unidades Fiscales de Investigación serán cinco en total: UFI CAVIG, UFI ANIVI, UFI Delitos Especiales, UFI Flagrancia y el antes mencionado “Sistema Mixto” que se encargará de las causas viejas.

UFI CAVIG

COORDINADORES: Claudia Salica y Miguel Gay

FISCALES: José Plaza, Liliana Marinero, Juan Emanuel Gálvez, Eduardo Yanzón y Roberto Ginsberg.

UFI ANIVI

COORDINADORES: Raúl Iglesias y Valentina Bucciarelli

FISCALES: Ingrid Schott, Duilio Ejarque y Roberto Mallea

UFI DELITOS ESPECIALES

COORDINADORES: Iván Grassi y Adrián Riveros

FISCALES: Renato Roca y Francisco Micheltorena

UFI FLAGRANCIA

COORDINADORES: Pablo Martín y Virginia Branca

FISCALES: Alberto Martínez y Cristian Catalano

Fiscales de Impugnación: Fabrizio Medici y Silvína Gerarduzi

Fiscales de Cámara: Daniel Galvani y Marcela Torres

Fiscales de Ejecución Penal (Primera Circunscripción): Nicolás Zapata y Guillermo Capdevilla

Fiscales de Ejecución Penal (Segunda Circunscripción): Sohar Aballay y Gastón Salvio

¿Cómo estará dividida el área de jueces?

Colegio de Jueces, es decir los jueces de Primera Instancia serán:

-Ramón Alberto Caballero

-Federico Marcelo Rodríguez

-Matías Parrón

-María Gema Guerrero

-Diego Emanuel Sanz

-Jorge Andrés Abelin Cottonaro

-Celia Leonor Maldonado

-Gloria Verónica Chicón

-Juan Manuel Meglioli

JUECES DE IMPUGNACIÓN

Estará compuesto por cuatro jueces:

-Benedicto Correa Patiño

-Daniel Guillén

-Juan Carlos Caballero Vidal

-Ana Lía Larrea

SALAS PENALES

SALA PRIMERA (I): Víctor Hugo Muñoz Carpino, Martín Heredia Zaldo y Miguel Dávila Saffe.

SALA SEGUNDA (II): Silvina Rosso de Balanza, Juan Bautista Bueno y Maximiliano Blejman.

Nota: los causas que estaban en SALA III pasarán a estas dos salas, las causas pares a la Primera y las impares a la Segunda.