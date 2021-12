Estos son los plazos que se manejan para una gravitante decisión política en San Juan

Primera pieza de un dominó político y electoral que desembarca en 2023, la intensión oficial de modificar el esquema legal para permitir retoques en la ley electoral será depositada en los pocos días que quedan del año en la Legislatura provincial. Sin respiro luego de la elección de medio término, este mismo 2021 será determinante para regular lo que ocurrirá en el Día D político dentro de algo más de un año y medio.

La ley 613 N es la puerta de ingreso a cualquier modificación sobre el sistema electoral, como pretende el Ejecutivo provincial con eliminar las Paso. Lo es porque prohíbe cambiar “el sistema electoral vigente dentro del plazo de 18 meses previos al acto de comicios que deba regir”. Es decir que sin modificar esta disposición, tampoco se pueden eliminar las Paso para el próximo año y medio.

Y los plazos que se manejan en el gobierno provincial operan de la siguiente manera: la intención es desacoplar la elección provincial de la nacional (con el razonable argumento de evitar mayores influencias desde la Nación para una decisión estrictamente sanjuanina) como ya se hizo en la última ocasión, y ahora hacerlo de la misma manera.

En el 2019, Sergio Uñac fue reelecto el 2 de junio, en elecciones adelantadas de las nacionales de octubre, cuando Alberto Fernández ganó la presidencia. En esa ocasión, la Paso fue el 31 de marzo, el día que se registró el batacazo en Capital, donde Baistrocchi derrotó al entonces intendente Aranda, y el de Rawson, donde Rubén le ganó a García Nieto. Esa instancia es la que ahora se pretende saltar.

Cuatro años después, en 2023 la intención es repetir el calendario. Sería el 5 de junio, que cae domingo. Sin Paso y con las generales en octubre, que definen presidente y en el caso de San Juan también senadores. Si se cuentan 18 meses para atrás de ese 5 de junio –las elecciones que pretenden regir, según la interpretación legal- el desfiladero se estrecha a estos últimos días de 2021.

Si se modificara esa ley a inicios del año que viene, que como pronto podría ser en abril, no cierran los plazos para adelantar los comicios del 2023 a junio como es la intención y podría ser invalidad la jugada legalmente. Por ese motivo, la necesaria puerta de entrada a la eliminación de las Paso es esta urgente reforma en lo que queda del año de la ley 613. Que deberá ser el jueves 22, última sesión del año y con proyecto sobre tablas, sin pasar por comisión porque no hay tiempo. Aunque tampoco se espera un cambio de grandes proporciones: sólo borrar y donde dice 18 meses poner 6.

La eliminación de las Paso es una medida de cuenta con amplio respaldo de la sociedad, un tanto fatigada por la reiteración de turnos para votar. Pero para la gestión de Sergio Uñac, tiene un valor adicional: el de controlar todo el proceso político en los próximos 2 años, no perder centralidad y conservar una presencia decisiva en las próximas candidaturas. Ya sea él, como sus posibles sucesores, entre quienes ya aparecen movimientos hacia un objetivo no demasiado lejano. Falta sólo un año un medio.

Luego están las implicancias políticas de la modificación. Porque, a diferencia de otras leyes –la mayoría, incluida la eliminación de las Paso- este cambio requiere mayoría especial. Son dos tercios de los diputados, 24 de los 36. Conseguir esos votos no es un dato menor, en un escenario posible de fuerte prevalencia oficial, pero lleno de matices. Obliga a todos a adelantar aspiraciones y alineamientos, al menos más de un año. Con un dato clave: desde los propios sectores internos pueden considerar que si hay un momento para abortar la movida es este, donde el poroteo de voluntades en finito y hacen falta dos tercios.

Visto de ese modo, con 13 legisladores que no apoyen, se frustraría esta puerta de acceso indispensable para cambiar el sistema de las Paso. La oposición de Juntos por el Cambio ya anunció que lo rechazará, pese a que varios de sus legisladores habían apoyado públicamente la eliminación a nivel nacional. Y la propia coalición opositora nacional se expresó por evitar esta instancia, pero la eventual contradicción no parece ser demasiado tenida en cuenta.

Son 8 entre todos (6 del orreguismo, uno de Actuar y uno del PRO), es decir que no les alcanza, aún si no se produjeran posibles rupturas. Pero resulta que las tensiones internas dentro del oficialismo también hacen su juego. En el bloque del Frente Todos, el giojismo también analiza no apoyar porque entiende que se le cerraría una instancia política. Aunque podría ganarle una interna al uñaquismo, pero aún es muy reciente el resultado de la interna por la conducción del PJ, que perdieron por 70 a 30.

El giojismo maneja tres voluntades: Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva. Se vienen expresando a medias tintas, indicio que podrían votar contra su bloque por primera vez en el historial. Igual, hasta allí tampoco alcanza para frustrar la reforma, pero hay otras variables a considerar.

Incluso, dentro de la propia coalición oficial, donde aún no se escuchó al único kirchnerista puro, Horacio Quiroga del Frente Grande. Recordar que el kirchnerismo a nivel nacional viene motorizando la generalización de las Paso. Hasta el Bloquismo, aliado de hierro en el Frente, que está pidiendo ciertas garantías de no ser desplazados de las decisiones grandes sin dejan la puerta abierta con el cambio de esta ley.

Y un último condimento, tres diputados departamentales no contenidos por ningún bloque. Los de Angaco y San Martín, del Bloque del Este que llegaron por el basualdismo, y el iglesiano Montaño con San Juan Primero (antesala de Ischigualasto). Suelen votar con el oficialismo, pero los dos primeros evidenciaron alguna conducta extraña con el voto por lo de Conti (un voto que no se marcó oficialmente). Demasiado para una votación decisiva con mucho en juego, en la que un solo voto puede inclinar la balanza.