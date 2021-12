Escala la tensión en Rawson: Trabajo estudia multar a SUOEM por el 'paro encubierto'

Este lunes el gremio de los municipales SUOEM cumplió una nueva jornada de protesta en la Municipalidad de Rawson, en su enfrentamiento con el intendente Rubén García por la reapertura de paritarias, incluyendo la no recolección de residuos lo que impacta de lleno en los vecinos de la comuna. Desde la Subsecretaría de Trabajo, su titular Jorge Oribe dijo que el gremio no acató la conciliación obligatoria, que impide tomar medidas, habló de "paro encubierto" y advirtió que se les puede aplicar una multa si continúan con el desacato.

"Hubo una presentación por parte de la Municipalidad de Rawson el viernes último pidiendo la participación de la Subsecretaría de Trabajo, que llamó a conciliación y este lunes se hizo la audiencia y concurrieron ambas partes. La Municipalidad expresó que existía una sentencia judicial que les impide abrir las paritarias y el gremio lo desconoce y exige que se dé la paritaria. También el sindicato desconoce a la Subsecretaría y niega que está haciendo paros, sosteniendo que está haciendo asambleas. Están haciendo uso de una figura reconocida por la Constitución que es el derecho a reunirse pero de forma abusiva, es un paro encubierto", informó Oribe en diálogo con Radio Colón este martes.

El subsecretario de Trabajo indicó que "cabe la posibilidad de que se dicte como ilegal la medida y se dicte una multa por acciones sin autorización". A la vez, aseguró que "las acciones las tiene el propio municipio, si hay incumplimiento deben iniciar acciones legales para que el sindicato cese de esta actitud". Y remarcó que "esta situación se da porque está en juego un servicio esencial y en contexto de pandemia la limpieza de domicilios y calles es prioritaria".

La disputa se encendió el 19 de noviembre cuando el presidente del Concejo Deliberante a cargo de la Intendencia, Juan Carlos Salvadó, llamó a paritarias en plena ausencia del intendente García, que estaba de licencia médica, por una operación cardíaca. Este último no había accedido a la paritaria argumentando no tener fondos para una recategorización de personal y prefería esperar a 2022 para analizar las cuentas a la luz del nuevo presupuesto. Mientras tanto, el gremio UPCN hizo una presentación ante la Justicia alegando querer participar y un juez dictó la suspensión del proceso hasta resolver la cuestión de fondo, de manera que la reunión no se dio el 30 de noviembre como estaba previsto.

Ahora que García volvió se agudizó el enfrentamiento con medidas de SUOEM, con lo que el secretario de Gobierno de Rawson Elías Robert no descartó el descuento del día porque consideran que el paro es ilegal. Mientras tanto, los rawsinos sufren la creciente falta de limpieza en la comuna.