Se viene otro concurso en uno de los entes de contralor clave sanjuaninos

En el Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE) acaba de ser confirmado Oscar Trad como presidente y ahora debe abrirse una nueva convocatoria a concurso para cubrir el apetecible cargo de vicepresidente que dejó libre este ingeniero al ascender. Así, se espera una nueva compulsa de profesionales para acceder a este puesto estratégico, bien remunerado y con obligaciones que tienen que ver con el control a Energía San Juan y DECSA y el establecimiento de la tarifa de la luz para los sanjuaninos.

¿Cuándo se abrirá este concurso? Desde el Ministerio de Obras Públicas que depende el proceso informaron a Tiempo de San Juan que dados los días hábiles que quedan de este año y por los plazos a cumplir, "lo más lógico es realizar el proceso en 2022". Por otro lado, las fuentes supeditaron este lanzamiento a la asunción formal de Trad, que si bien está en funciones como cabeza del organismo hace un año, desde que Sergio Uñac echó al histórico Jorge Rivera Prudencio, se espera que tome el poder en un acto. "Cuando el nuevo Presidente haya asumido formalmente, se definirá cronograma del concurso para el Vice del EPRE. En cuanto esté publicado en el Boletín Oficial el Decreto de Nombramiento, lo que debería ser en esta semana", afirmaron las fuentes.

El cargo de Vice debe quedar vacante en los papeles para poder avanzar en su cobertura. Es un importante espacio de poder y se espera que haya muchos interesados, como fue la carrera por la Presidencia para buscarle sucesor a Rivera Prudencio que estuvo más de 20 años en el puesto. Para presidente, además de Trad se presentaron Elio Escales, Roberto Ferrero, Joaquín Rogelio Olivera, Roberto Eduardo Palavecino, Edgardo Walter Pereira, José Luis Rodríguez, Gustavo Edgardo Pontoriero y Hugo Ernesto Ferrer. Estos últimos dos habían quedado ternados por la junta evaluadora del MOP junto a Trad y fueron "recomendados" a Uñac, que eligió al actual vice del ente. La Cámara de Diputados l ratificó por ley el jueves último.

Trad (izquierda) y Ferrero, actuales cabezas del EPRE. El primero, recién ratificado.

El directorio del EPRE se conforma de tres cargos: presidente, vicepresidente y vocal. Actualmente están Trad y el vocal es Roberto Ferrero, que es probable que se presente nuevamente en la competencia como hizo con el proceso que acaba de terminar, pero no llegó a la terna. Ahora se abre el juego, ya que la designación de Trad, dados sus antecedentes, no fue una sorpresa. El Directorio del EPRE tiene quorum con dos miembros, por lo que no habría apuro funcional para el concurso del vice. Habrá que esperar la decisión del Ministerio que conduce Julio Ortíz Andino.