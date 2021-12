Juntos por el Cambio salió al cruce de la eliminación de las PASO en San Juan

Si bien no se han dado pasos formales todavía desde Casa de Gobierno, Sergio Uñac ya adelantó en declaraciones públicas que intentará eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de las categorías provinciales, con vistas a que esté el nuevo marco normativo aprobado en 2023. En este marco, este lunes el Frente por el Cambio que componen el orreguismo, el PRO, UCR y Actuar, entre otros, salió a expresar en conferencia de prensa el rechazo por una posible reforma electoral de este tipo.

"No tiene sentido eliminar las PASO en la Provincia. De hacerlo en San Juan no se cambia nada dado que a nivel nacional se mantienen y fue en su momento una ley por unanimidad y superadora. En las prioridades de la gente no está la cuestión electoral ni formó parte del Acuerdo San Juan. Esto debe llevar un análisis profundo y un acuerdo político. En esto juegan los intereses personales del gobernador, de cambiarse debe ser con un sistema que modernice como el de boleta única que propone nuestro frente", dijo Fabián Martín. "No se justifica de ninguna manera", aseveró Orrego.

Para eliminar las PASO, Uñac debería mandar un proyecto de ley a la Cámara de Diputados provincial, donde cuenta con mayoría propia para aprobarlo. Los opositores pidieron hoy consenso político. El oficialismo local habla de eliminar las primarias, que son las elecciones para elegir candidatos, en las categorías que puede legislar que son las de gobernador, vice y diputados proporcionales, esperando que las municipalidades adhieran para las categorías de intendente, concejales y diputados departamentales. Las PASO para categorías nacionales como presidente, vicepresidente y diputados y senadores nacionales no son un resorte de la provincia.

Este es el comunicado completo de Juntos por el Cambio sobre la eliminación de las PASO que se difundió durante la conferencia de prensa, donde participaron referentes de todas las fuerzas del armado:

"Atento a versiones periodísticas que indican que el Gobierno Provincial ha manifestado la voluntad de hacer una reforma del sistema electoral para las elecciones del 2023, que, consistiría en cambiar las PASO por un sistema mixto entre ley de lemas y sistema de colectoras, queremos expresar:

Que ningún dirigente del Frente Juntos por el Cambio ha sido consultado al respecto. Consideramos QUE, EN ESTE MOMENTO, NO ES PRIORITARIO NI PRUDENTE MODIFICAR EL SISTEMA ELECTORAL, máxime con propuestas que serían volver al pasado, retroceder para usar sistemas perimidos y engañosos como son la ley de lemas y el sistema de listas colectoras, que confunden y además son cuestionados en su legalidad y en su calidad como sistema de representación, por la mayoría de los especialistas.

Cabe aclarar que, a nivel nacional se seguirá aplicando este sistema, e indefectiblemente habrá PASO y deberemos votar 2 veces y 3 también si hubiera ballotage para Presidente, POR LO QUE NO HABRÍA NINGÚN BENEFICIO PARA SAN JUAN, por el contrario, adelantar las elecciones provinciales implica ir a votar 4 veces en solo 6 meses y además un gasto extra innecesario para la Provincia.

Si la intención verdadera fuese mejorar el sistema electoral y eficientizar los recursos, el camino correcto es avanzar en el uso de la Boleta Única, que nuestro espacio viene proponiendo desde hace mucho tiempo. Con ese cambio si que se transparenta el sistema electoral, se gastan menos recursos y se reduce el impacto en el medio ambiente al bajar significativamente el uso de papel. Apelamos a la responsabilidad y buen criterio del Gobierno Provincial, para que desista de avanzar en una posible reforma del sistema electoral en esta época, dado que no es un tema prioritario en la Provincia".