Caminatas, actos y caravana: así serán los cierres de campaña en San Juan

Los distintos frentes que compiten en la provincia comienzan a recorrer los últimos días de campaña electoral antes de las elecciones del 14 de noviembre -cuando se eligen diputados nacionales- y dentro de los preparativos se encuentran los cierres de campaña.

Desde el Frente Todos, en esta oportunidad no harán un gran acto multitudinario como se solía hacer en épocas pre pandemia. Según informaron desde la alianza oficialista, desde hace días vienten llevando a cabo un cronograma de actos en cada departamento, siendo ese el cierre de campaña. La próxima semana estarán en Caucete, Chimbas, Rawson, 25 de Mayo siendo el último acto político en Albardón en la Junta Departamental.

Por su parte, el Frente de Izquierda Unidad va a realizar un acto el próximo miércoles en la Plaza 25 a las 19 . En el mismo, además de haber militantes, contará con la presencia de Franco Lategano, del Partido de Trabajadores por el Socialismo; Gloria Cimino de Izquierda Socialista; Nicolás Méndez por el Partido Obrero y Cristian Jurado, actual candidato a Diputado Nacional, integrante del Movimiento Socialista de los Trabajadores, quienes arán uso de la palabra en el acto de cierre de campaña.

Si bien Consenso Ischigualasto no tiene definiciones hasta el momento, aparentemente el cierre consistiría en una caravana por la ciudad. Quienes aún no diagraman la última semana de campaña son los integrantes de Juntos por el Cambio, quienes esperan para el lunes 8 de noviembre la visita de Patricia Bullrich. De aquí parten dos posibilidades, que el cierre quede atado o no a la visita nacional.