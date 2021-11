Uñac, tras la victoria: "Triunfamos porque sabemos dónde queremos llevar a San Juan"

El gobernador Sergio Uñac brindó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, tras las elecciones generales de este 14 de noviembre.

Uñac estuvo acompañado por los diputados electos por la provincia, Walberto Allende y Fabila Aubone.

En San Juan, casi el 100% de los votos escrutados le dan una ventaja de poco más de un punto a la lista del Frente de Todos que encabeza Allende, por sobre la de Juntos por el Cambio, cuya titular es Susana Laciar y ocupará una banca en el parlamento nacional.

Entre declaraciones propias y respuestas a periodistas, los conceptos más importantes que dejó la conferencia fueron estos:

-El Frente de Todos se impuso en San Juan, esto significa que desde mañana seguiremos convocando a todos, San Juan ha decidido que trabajamos juntos

-Estamos muy contentos, y agradecidos a San Juan por haber corroborado este camino.

-Es mi sexto año de mandato como gobernador y quiero que quede como título que este con mi equipo les gradecemos a los sanjuaninos por la confianza demostrada, y esto me obliga a redoblar esfuerzos para seguir construyendo la provincia de San Juan

-De 6 provincias llevamos a 9 las victorias a nivel nacional.

-San Juan tiene 10 puntos más de recuperación económica de la media nacional. Esto pasa porque yo tengo la responsabilidad, pero no siempre la última palabra.

-Una clave del triunfo es el diálogo, que aún con diferencias, los sanjuaninos valoramos. El poder hablar se usó mucho, pero pocas veces se usó el poder dialogar.

-Otra clave es el respeto entre los Frentes, hay un frente oficialista, y tres frentes opositores. Yo tuve comunicación con todos, los que fueron electos hoy y los que no fueron electos.

-Otra clave fue el trabajo, los sanjuaninos pueden coincidir o no con algo que yo puedo hacer, pero no pueden negar que buscamos permanentemente oportunidades.

-Aprendimos a planificar, que es lo diametralmente opuesto a inventar todas las mañanas. Sabemos que la matriz económica de San Juan esta diversificada y debe seguir siendo una realidad. Hace 40 años hacíamos vitivinicultura, hoy hacemos minería, industria, ganadería, energía renovable, somos los primeros generadores de energía solar en el país, creo que ese es uno de los ejes

-Han sido elecciones ajustadas en todo el país, pero nosotros triunfamos porque mantuvimos un eje, sabemos donde queremos llevar a San Juan, y así seguirá siendo los próximos dos años.

-Esta mañana me mandó un mensaje el presidente, por whatsapp, que le contesté. Seguro habrá una convocatoria a gobernadores. Yo en lo inmediato no me puedo mover. Tenemos muchas cosas en la provincia, pero si hay convocatoria, claro que estaré.