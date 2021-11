Elecciones 2021: qué dicen las tendencias sobre resultados en los principales distritos

El Frente de Todos tuvo una mala experiencia en las PASO con los pálpitos de su boca de urna, y se vieron imágenes de festejos apenas terminado el proceso electoral. A las pocas horas se demostró que los resultados eran adversos, y lo que era triunfo fue derrota.

Eso llevó a en estas generales el oficialismo no encargue su boca de urna.

Con los trabajos de las consultoras contratadas por partidos opositores y medios de comunicación, se puede concluir en el que Juntos por el Cambio mantiene el triunfo obtenido en las primarias.

Buenos Aires

En "la madre de las batallas" electorales, la provincia de Buenos Aires, el macrismo mantiene el triunfo, y estaría ampliando la diferencia de 4 puntos a entre 5 y 7 puntos porcentuales.

El distrito en el que se enfrentan como cabeza de lista Diego Santilli (JxC) y Victoria Tolosa Paz (FdT) elige 35 diputados nacionales.

Capital Federal

En CABA la victoria del macrismo no es una sorpresa, ya que es su bastión electoral. Los números ubicarían a María Eugenia Vidal por debajo de los 50 puntos, seguida por Leandro Santoro (FdT) rondando los 25 puntos, y Javier Milei superando a la izquierda y afirmándose como tercera fuerza, con más de los 13 puntos que obtuvo en las primarias.

Los porteños eligen 13 diputados nacionales.

Córdoba

En Córdoba los números anticipados ratifican una victoria del macrismo amplísima con más del 50% de los votos para Luis Juez como senador y Rodríguez Loredo como diputado nacional.

En segundo lugar estaría Hacemos por Córdoba, el sector que responde al gobernador Juan Schiaretti, y el FdT quedaría en tercer lugar. De bajar del 8% se quedarían sin ningún diputado nacional.

Este distrito elige 9 diputados nacionales y tres senadores nacionales.

La Pampa

El FdT recortaría diferencias, 48 a 38 en las PASO, de una manera tan importante que nadie arriesga si el peronismo no llegó a darla vuelta. El aporte del aparato del ex gobernador Verna, que en las PASO no apareció, habría sido clave.

Jujuy

El Jujuy Gerardo morales, lanzado ya a la candidatura presidencial para 2023, confirma su liderazgo. Juntos por el cambio superaría el 50%, y dejaría muy lejos al FdT, que no alcanzaría los 30 puntos.

Entre Ríos

En entre Ríos juntos por el Cambio volvió a repetir la formidable elección realizada en las PASO, con el ex ministro de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, como primer candidato a diputado nacional, y se impondría claramente sobre el oficialismo del FdT.

Mendoza

El Frente Cambia Mendoza triunfaría en esa provincia con más del 48% de los votos, afianzando el proyecto político del ex gobernador Alfredo Cornejo.

Mendoza elige 5 diputados nacionales.

Santa Fe

En Santa Fe se especulaba con un nuevo triunfo de Juntos por el Cambio con la periodista Carolina Losada como primera candidata a senadora. Desde esa fuerza política arriesgaban que la diferencia será de entre 7 y 10 puntos. Se esperaba un crecimiento del Frente Progresista, que dejaría a Cristina Kirchner sin María de los Ángeles Sacnun, una de sus principales espadas, en el Senado.