El intendente Quiroga Moyano niega que lo hayan demandado por no pagar la luz pero reconoce deudas

Luego de que se conociera que Energía San Juan habría demandado a la Municipalidad de 25 de Mayo por una deuda de luz de unos 10 millones de pesos, según publicó Diario de Cuyo, el intendente de la comuna Juan Carlos Quiroga Moyano salió a dar su versión de los hechos. Negó que haya una presentación legal contra el municipio pero reconoció que hay deudas.

Mediante un video difundido por Facebook en la cuenta oficial de la Municipalidad de 25 de Mayo, Quiroga Moyano aseguró que "Energía San Juan supuestamente ha hecho un reclamo legal al municipio pero eso no es así, todavía no hay nada legal hacia una posible deuda municipal. Por suerte la deuda de la Municipalidad no existe, es de cero pesos, como dice la boleta. Lo que debitan a la municipalidad es menor que lo que ellos nos tienen que pagar a través de las contribuciones municipales".

No obstante, reconoció que hay boletas por pagar: "Donde sí existe una deuda, yo soy muy franco, que el municipio se ha hecho cargo, es de la unión vecinal de Las Casuarinas, una parte de 2020 y una parte de este semestre. Y nos hemos hecho cargo de las deudas de algunas iglesias, la de Casuarinas y la de Villa Santa Rosa, mediante convenios, hasta diciembre de este año. Y recordar que nosotros nos hacemos cargo del 80% de las boletas de energía de los pozos que suministran agua potable al 80% de los veinticinqueños".

Quiroga Moyano aseguró que se hicieron cargo recientemente de la deuda de los pozos y aclaró que "el municipio se encuentra en condiciones de saldar este tipo de deudas ", a la vez que anunció que se instrumentará el pago inmediato si corresponde.

"Jamás nosotros estaremos debiendo un centavo", concluyó.