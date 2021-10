Los municipios opositores del Gran San Juan dicen que ellos no pueden controlar precios

En San Juan los intendentes opositores Fabián Martín (Rivadavia) y Juan José Orrego (Santa Lucía) dijeron que no pueden controlar precios desde sus municipios. Esto, en relación a la suerte de convocatoria lanzada por el Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de que haya controles no sólo de instituciones que están para eso sino también de otras fuerzas vivas de la sociedad, incluyendo a los jefes comunales de todo el país.

“La capacidad de control es colectiva, es social. Son las organizaciones políticas, institucionales, de la sociedad civil, es territorial. La Secretaría de Comercio tiene capacidad y tiene un cuerpo de inspectores o relevadores de 300 personas, pero lo fundamental acá es el compromiso de intendentes, de organizaciones sindicales. Acá lo importante es entender entre todos que el ingreso popular, el salario del trabajador no se defiende solo en las paritarias. Me parece que eso es así”, afirmó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en una entrevista con radio El Destape. Fue en la previa al lanzamiento del programa de retrotraer los precios de 1.432 productos al 1 de octubre y congelarlos hasta el 7 de enero 2022, cuando se está a pocos días de las elecciones legislativas.

Según publicaron medios nacionales, el funcionario planea reunirse con gobernadores e intendentes en su plan para controlar los importes de los productos de precios congelados y ya dio el puntapié inicial con los bonaerenses.

En el caso de los intendentes locales, Tiempo de San Juan consultó a todos los del Gran San Juan y solo respondieron Martín y Orrego. Ambos, con una postura parecida.

El rivadaviense opinó que "respecto al punto en sí, entiendo que es imposible que los municipios lo realicemos por dos cosas. Primero, porque no es competencia municipal y cualquier actuación que realicemos va ser nula de nulidad absoluta. Y segundo, porque no tenemos los recursos humanos para hacerlo , es decir, no tenemos inspectores suficientes para realizar ese trabajo ni capacitados para tal efecto. Respecto a la Competencia es Industria y Comercio y en su defecto Defensa al Consumidor los competentes para realizar ese control".

En el caso de Orrego, indicó que "respecto del rol o participación de los municipios en algún tipo de acción vinculada al control de precios, no tenemos información oficial al respecto, no se nos ha informado qué medidas o actividades nos podrían ser solicitadas a los municipios. La Provincia tiene la Dirección de Defensa del Consumidor y la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios, que en nuestra Provincia depende del Ministerio de la Producción, que son las dependencias especializadas para aplicar este tipo de normas nacionales".

Dudas en el uñaquismo también

Las opiniones de los dos referentes de Juntos por el Cambio no distan mucho de la de la propia Secretaria de Industria y Comercio de San Juan, que se diferenció de Feletti este jueves, cuando fue consultada sobre estos controles ampliados. "Eso es algo que él ha dicho pero oficialmente no hay nada respecto de cómo será la metodología ni quiénes serán las autoridades que van a controlar eso. Nosotros también como provincia tenemos la autonomía de poder decidir cómo vamos a hacer la aplicación de estos controles, que es en lo que vamos a trabajar en estos días", aseguró la funcionaria en una entrevista con radio Estación Claridad.

Y sobre la idea del control por parte de organismos, sindicalistas, militantes e intendentes, dijo que "la verdad que hoy existen instituciones y direcciones que se encargan como hace mucho tiempo y es la función que tienen de hacer estos controles, que desde San Juan por ejemplo, la autoridad de control por ley es la Dirección de Defensa al Consumidor. Siempre en la provincia de San Juan con todos los inspectores, directores, subdirectores, de manera articulada, hemos tenido buenos resultados en el cumplimiento de estos programas".

Por su parte, Feletti mantuvo una reunión con un grupo de intendentes del Frente de Todos que gobiernan municipios del conurbano bonaerense de la que también participaron el gobernador, Axel Kicillof, y parte de su gabinete. El encuentro tuvo como objetivo obtener la colaboración de los intendentes para controlar el cumplimiento de la resolución 1050/2021 publicada en el Boletín Oficial, sobre congelamiento de precios. Los oficialistas bonaerenses le dieron el visto bueno, no así los de Juntos por el Cambio.