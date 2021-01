Abogados sanjuaninos, motivados pero con algunas reservas para el cambio radical de la justicia

Con un edificio de Tribunales convertido en un camión de mudanza, la feria judicial en vigencia y la desaparición de algunos juzgados -correccionales y de instrucción-, la justicia penal sanjuanina se encamina a un cambio radical que se verá reflejado en la implementación del Sistema Acusatorio. En ese contexto, Tiempo de San Juan habló con una de las partes que tendrá participación en la implementación del nuevo Código Procesal: la defensa, encarnada por los abogados, quienes ofrecieron su visión de lo que se viene.

En su mayoría, los letrados litigantes consultados se mostraron motivados y con expectativas, aunque con algunas reservas. Es que si bien todos acordaron que el sistema es, en los papeles, un ideal de justicia, las dudas de más de uno se centraron en su aplicación y en la puesta en marcha de un procedimiento judicial diferente. Manifestaron que para tener una opinión bien formada sobre el sistema habrá que esperar un tiempo considerable para evaluar y definir.

Si hubo un punto en común entre todas las voces ese fue el de los halagos a la oralidad y la celeridad que se espera le brinde a los procesos. Algunos, incluso, llegaron a comparar lo que se viene con el sistema de Flagrancia y dijeron que, si tiene la misma velocidad, el sistema será extraordinario.

A pocas semanas del debut en la nueva justicia, esto fue lo que dijeron los más de 10 abogados especialistas en el Derecho Penal que le respondieron al medio:

Dr. Maximiliano Páez

"Realmente es un cambio que a gritos hemos estado solicitando los abogados penalistas. En toda la República Argentina ya está el sistema acusatorio hace años y hay ejemplos de este paradigma como en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Rosario. El sistema está aceitado y es realmente muy bueno para todas las partes del proceso, para el juez de garantía, para el fiscal que es el que lleva toda la instrucción de la causa, para el abogado defensor y para el imputado. Sería un cambio muy bueno, deseado y soñado por todas las partes. El sistema de Flagrancia ha sido extraordinario, es para aplaudir a fiscal general Eduardo Quattropani porque ha sido extraordinario, litigar en el fuero de Flagrancia para los penalistas es un placer, con respecto a la humildad de los funcionarios, el trato ameno con ellos, la celeridad de las causas, el respeto que se le tiene al imputado, que es muy importante, porque se respetan todas sus garantías constitucionales. Si el sistema acusatorio se inspira en Flagrancia, no tengo dudas de que es un cambio extraordinario para toda la sociedad, que va a poder volver a confiar en lo jueces, se da un marco de seguridad y justicia a un montón de causas que la sociedad está reclamando".

Dr. Juan Fonzalida

"El sistema acusatorio comienza a regir en febrero de este año, veo que el sistema ayudará a la celeridad e igualdad de partes en el sistema penal ya que el abogado defensor está en desventaja y esto lo igualará. Además, el juez ahora de garantía controlará cada una de las acciones del fiscal y defensa. Creo que va a cambiar radialmente la justicia que tanto reclama la sociedad, veremos cómo se aplica en la provincia".

Dr. Zapata Marcone

"Es muy poco tiempo para poder evaluarlo. Creo que para poder dar una opinión hay que esperar mínimo 6 meses. Esperamos que al aumentar el número de personas trabajando en la justicia penal, sea beneficioso para todos. De todas formas, mientras una planilla prontuarial tarde 4 ó 5 días hábiles en llegar al juzgado como se está tardando, no hay sistema que mejore. Entiendo que este último punto ya es un problema de la policía y no de la justicia. Creo que el nuevo sistema acusatorio será beneficioso para todos".

Dra. Sandra Leveque

"Entiendo que el nuevo Código Procesal que comenzará a aplicarse en la provincia configura una herramienta que va a brindar celeridad a los procesos judiciales y, la experiencia dada en el proceso especial de Flagrancia, ha arrojado buenos resultados. Sin duda, los letrados deben prepararse para el nuevo sistema a los fines de poder brindar una buena asistencia y estar a tono con el nuevo proceso. No he tenido ningún tipo de inconveniente en cuanto a los procesos pendientes pero, es muy prematuro aún opinar sobre ese punto puesto que eso se verá en la practica y aplicación del nuevo sistema".

Dr. Mario Padilla

"Yo soy bastante positivo con las cosas en general. Me parece que falta mucha infraestructura y recursos humanos para semejante cambio. Pero considero que a la larga eso se va a ir solucionado y vamos a andar bien. En Flagrancia funciona bien y es todo muy simple, desde charlar por WhatsApp con el fiscal hasta que te envíen las resoluciones al instante. Esa informalidad bien controlada es propia del sistema acusatorio y va a ser muy útil"

Dra. Laura Reus

"El sistema acusatorio entra en vigencia en el mes de febrero, aún no puedo dar mi opinión con respecto a si tuve algún problema al realizar mi trabajo, porque será recién en ese mes cuando pueda saber bien si funciona o no, si puedo o no desempeñarme mejor. Siendo abogada que conoce el rubro penal consideró que el sistema acusatorio tendrá una ventaja fundamental: el respeto a las garantías. Además otra ventaja es que agilizará tremendamente los plazos del proceso (en el caso de un acusatorio funcionando como corresponde)".

Dra. Romina Vargas Chirino

"Desde mi punto de vista, el sistema acusatorio es un gran avance en el sistema de la justicia penal. El mismo va a implicar mayor celeridad en el desarrollo del proceso penal que hoy es uno de las cuestiones a mejorar urgente. Así cómo también va a garantizar mayor independencia por parte del juzgador. Por otro lado, va a aportar la posibilidad de que la víctima tenga un rol activo en el proceso, lo que me resulta extremadamente positivo y alentador a la hora de acompañar a las victimas de delito, las que con el sistema anterior eran meros espectadores. Hasta el momento, con el cambio, no advertí problemas en el desarrollo de mi trabajo, aunque lo cierto es que aún no está en pleno desarrollo, recién se están arbitrando los medios para dar los primeros pasos. Creo fervientemente que será un cambio positivo, nuestro sistema jurídico no puede contar con contenidos pétreos, al contrario es dinámico y de ese dinamismo somos parte todos. Por lo que con buena predisposición, ganas de aprender y de avanzar creo q va a ser un gran cambio hacia una justicia mejor, que es lo q todos siempre anhelamos".

Dra. Vanesa Mestre

"Creo desde ya que va a ser un cambio positivo porque incorpora la oralidad, la concentración de mayor cantidad de actos procesales en las audiencias, lo que redundará en mayor celeridad y simplicidad. También la incorporación de la inmediación, que significa que las partes puedan producir las pruebas en presencia de los jueces".

Dr. Reinaldo Bedini

"El cambio formalmente persigue una justicia más imparcial.. Es un importante avance"

Dr. Alberto Brizuela

"La llegada del sistema penal acusatorio es un gran avance en la justicia sanjuanina y es el fruto de varios años de trabajo previo entre todos los actores del nuevo sistema. Va a permitir celeridad en la tramitación y resolución de causas, a diferencia del actual sistema que se destaca por su morosidad y ya sabemos que justicia que llega tarde no es justicia. El que está comenzando a ser el viejo sistema se retroalimentaba asimismo, generando mayor burocracia, muy poca participación de la víctima del delito, el juez cumpliendo el doble papel de juez y fiscal. Hace mucho tiempo que el fuero penal está colapsado y esta deuda del poder judicial con la sociedad ha comenzado a tener una oportuna satisfacción con la implementación del procedimiento de flagrancia que es un ejemplo en el país. Al desaparecer la estructura de juzgados de instrucción y correccionales cuyas causas serán residuales queda el interrogante de si vamos a tener que seguir esperando años para la resolución de las mismas (que es lo que puede pasar) o si por el contrario serán tramitadas a la par de las nuevas causas y se dará una expeditiva respuesta a las víctimas y a la sociedad. Hay mucho daño que la actividad delictiva le ha hecho a la comunidad y duermen en los tribunales penales a la espera que esa lenta y pesada estructura judicial algún día haga justicia. Con razón los ciudadanos son escépticos y descreen de la "justicia", puesto que desde el propio poder judicial no han sido atendidos los razonables reclamos de justicia y de reparación del daño sufrido. Muchas marchas y manifestaciones de protestas frente al edificio 25 de Mayo son un vivo testimonio del sentimiento de la sociedad. Algo positivo que aportó la pandemia fue la despapelización, en ese sentido el comienzo de la utilización de medios electrónicos será un elemento más que ayude al funcionamiento del nuevo sistema. Es de esperar que aumente la cantidad de personal capacitado que pueda colaborar con los magistrados en esta ardua tarea que tienen por delante. El procedimiento para la selección y designación de jueces, fiscales y defensores ha sido bastante aceptable, a diferencia de otros que han sido una afrenta para los abogados y para la sociedad. Conozco a muchos de los nuevos magistrados y funcionarios y me consta que son personas trabajadoras y que junto con la capacitación que les está brindando la Corte es de esperar una sensible mejora del fuero penal en la provincia"

Dra. Fabiana Salinas

"Desde mi punto de vista, (la transición) sin inconvenientes al respecto. Estamos frente a un sistema donde la justicia es dinámica y el tiempo oro, es una excelente manera de cumplir con nuestro trabajo de una manera eficaz y eficiente cotidianamente. Por supuesto con capacitación, dentro de una buena estructura y probando el sistema a fondo".