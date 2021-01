Las 10 frases más resonantes que dejó el regreso de Uñac

Durante la mañana de hoy se llevó a cabo en casa de Gobierno la primera conferencia de prensa online y presencial del gobernador de la provincia Sergio Uñac. Comenzó centrado en su experiencia personal para desde ahí aconsejar e incentivar a los sanjuaninos a que se sigan cuidando, desde su dura experiencia al atravesar la enfermedad.

Muchas definiciones políticas, posturas a nivel nacional y provincial, un corto pero optimista balance sobre el difícil año en pandemia que terminó y una perspectiva futuro llena de esperanza.

En cuanto a su salud y lo personal:

“Me contagie en el momento menos pensado. Me preguntaron si tuve miedo y no, pero es para respetarlo. No hace falta tener miedo a algo o a alguien para respetarlo, en este caso a una cosa imperceptible que no sabes que es o como te ingresa, lo que si sabes es cómo te deja. Es un volver a empezar. Hace muchos años que paso 18 o 19 horas despierto y el Covid invirtió esa relación, ha habido días que me he pasado 18 hs durmiendo, porque no tenía fuerzas para hacer otra cosa, porque esto te hace doler todo”.

En cuanto a las reservas de la Provincia:

“Hemos cerrado el año no tocando ni un solo peso de ningún crédito a pesar de tener autorización y no hizo falta. Este es un hecho muy valorable”.

La actividad Minera en San Juan:

“La exploración minera no se paralizo un solo minuto y eso impacto en q seamos la 5ta provincia con mayor régimen de exportaciones del país. Eso habla del esfuerzo q hemos hecho todos los sanjuaninos”.

El justo equilibro:

“El desafío fue equilibrar lo sanitario con lo económico. Terminamos con un desempleo de 6,5%, un número que tenemos que bajar. Yo valoro mucho la inversión pública y privada, lo hemos acompañado mucho, todo lo que hemos podido, pero por supuesto que siempre hace falta más “.

La curva de contagios:

“Más que preocuparme, me ocupa. Y todos los días estamos trabajando con los distintos sectores, tratando de que se respeten los protocolos tratando de que la podamos contener, tratando de que esto no impacte en la actividad económica sanjuanina”

Sobre el estado del sistema sanitario:

“El sistema sanitario no es elástico, se lo puede tensar, pero no estresar. Y yo recomendaría ni siquiera tensarlo”.

La futura presidencia del PJ nacional:

“Así como a mí no me gusta que se puedan inmiscuir en la situación política ni institucional otras jurisdicciones sobre las mías, la de todos los sanjuaninos, voy a ser muy respetuoso sobre lo que los bonaerenses decidan establecer. Si el acuerdo es entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, bienvenido sea, no tengo porque yo establecer una opinión, no es mi jurisdicción”.

Comienzo de clases, educación e infraestructura escolar:

“Las escuelas están preparadas Ha sido un año muy difícil para los decentes, para los alumnos, para el gobierno y para toda la sociedad y sin embargo fuimos la primera provincia en volver a las clases presenciales y eso es una bandera que nosotros deberíamos valorar entre todos. Estamos en condiciones, pero me gustaría contar con las vacunas necesarias para que, las personas de riesgo que trabajan en la docencia sanjuanina, puedan estar vacunadas antes del inicio de clases”.

Sobre el presupuesto de la provincia en cuanto a la inversión en vacunas:

“Y en relación a la solución es ínfimo por grande que sea la inversión, porque va a ser siempre una inversión y nunca un gasto inmunizar a la sociedad sanjuanina. La definición política es hacerlo, el presupuesto está, el numero puede variar respecto al precio de la vacuna, pero se hará de todos modos”.

En cuanto al coronavirus:

"No hay que subestimarlo, por ahí el que se contagió puede recomendar que se contagien pero no se contagien, porque esto no se sabe a done dispara. Uno está bien y desde ese momento hacia adelanta puede estar bien, mal, muy mal hasta le puede costar la vida. Agradezco enrormemente a todos los sanjuaninos por sus deseos de pronta recuperación. He recibido mensajes de distintos sectores políticos afines, y también de la oposición".