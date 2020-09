Con referencias a San Juan, Fernández lanzó el Plan Nacional de Conectividad

Con referencias a San Juan. el presidente Alberto Fernández presentó este miércoles desde la sede central de ARSAT, en la localidad bonaerense de Benavídez, el Plan Nacional de Conectividad (Conectar), que contará con una inversión de 37.900 millones de pesos hasta 2023, buscará universalizar el acceso a conexiones de banda ancha de última generación y prevé la reactivación del Plan Satelital Argentino.

Con el recuerdo vivo de su visita a los sanjuaninos que se dio este martes, el Presidente inició su discurso diciendo que "ayer estuve en San Juan y me tocó ver el inicio de obra de un dique que están haciendo allí en la plena precordillera, un trabajo enorme de ingeniería donde una provincia como San Juan que tiene un problema hídrico muy severo, porque es una zona muy desértica, necesita aprovechar el agua al máximo. Y tiene el Río San Juan que es de agua de deshielo que si uno lo compara con uno de la zona nuestra, lo considera casi un arroyo. Pasan 20m3/s, comparen eso con el Paraná, o el Río de la Plata, y dense cuenta de lo que es. Hablo de esto porque recordé que es un río que baja por la montaña y cada tanto se onvierte en un dique, hasta llegar al valle donde ya se necesita el uso para riego o para consumir. Y me acordaba que el primero de esos diques, Caracoles, que se inició allá por el 2005, con Néstor, y lo tengo muy presente porque el entonces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, me volvía loco diciéndome que necesitan eso para poder aprovechar el agua de mejor modo. Pasaron los años y vi que hay otro dique más alto, que se llama Punta Negra, que se inició en los tiempos de Cristina. Y ayer imaginaba que el destino había querido que yo fuera parte del tercer dique que necesita esa obra y que ayer fuimos a poner en marcha. Néstor, después Cristina, ahora yo. Y la verdad que mientras miraba todo esto,pensaba siempre en lo mismo, que esta obra ARSAT empezamos a discutirla por 2004, cuando yo era jefe de Gabinete y venían a plantearnos la importancia de conectarse en Argentina, cuando todo recién empezaba".

El Plan Conectar contempla el desarrollo, construcción y puesta en órbita de un nuevo satélite, el primero de la segunda generación de ARSAT, que estará orientado a la ocupación de las posiciones orbitales de la Argentina, al desarrollo de la industria satelital de telecomunicaciones y a reducir la brecha digital brindando conectividad satelital de alta calidad a 200 mil hogares rurales.

Además, se actualizará y extenderá hasta los 38.808 kilómetros la Red Federal de Fibra Óptica, se renovarán los equipos de las 100 estaciones de la Televisión Digital Abierta (TDA) y se pondrá en valor el Centro Nacional de Datos de ARSAT, que permitirá disminuir costos y ahorrar divisas en servicios cloud.

Del acto participaron también el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, a cargo del área que diseñó la iniciativa.