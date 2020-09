Diego Maradona, con un fuerte mensaje, defendió el nuevo impuesto a la riqueza

View this post on Instagram

Le pido a Dios que se apruebe la ley de Aporte Solidario de Grandes Fortunas. Porque en este momento de crisis, se necesita de la ayuda de los que mau0301s tenemos. Yo perdiu0301 a mi cunu0303ado por Covid, y seu0301 lo que es no poder despedir a un ser querido. Yo seu0301 lo que es no tener para comer. Por eso estoy a su disposiciou0301n, presi @AlFerdezOK. VAMOS ARGENTINA!!! ud83cudde6ud83cuddf7