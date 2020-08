Rubinstein reconoció que abandonaron vacunas: "Se compraron de más"

Tras revelarse que la gestión de Salud en el gobierno de Mauricio Macri, a cargo del exfuncionario Adolfo Rubinstein, dejó abandonadas alrededor de 4 millones de vacunas salió a hablar el exsecretario y reconoció el hecho,

Esas dosis ahora deberán ser tiradas a la basura porque están vencidas. "Yo estoy súper incómodo con esto. Me da tristeza, no es bueno este pase de facturas en la situación que estamos viviendo", afirmó Rubinstein en el canal de noticias A24.

Se defendió el exfuncionario: "Esto es claramente una operación". Sin embargo intentó aclarar: "Son vacunas que sobraron, se compraron de más". La gestión de Ginés González García hará una denuncia penal tras detectar estos insumos almacenados en una cámara frigorífica de la Ciudad de Buenos Aires. "En vacunas se perdieron 1.400 millones de pesos", precisó el ministro de Salud.

La información surge de un relevamiento desarrollado en conjunto entre la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Salud, en el que se detectó más de 3.800.000 dosis de vacunas vencidas y en estado de ser desechadas. A este hecho de suma gravedad se suma que el Estado perdió, según el ministro González García, de 1.400 millones de pesos. Por la guarda de esas vacunas, además, el Ministerio de Salud Pública de la Nación había realizado una erogación de más de 3.573.765 pesos. Plata perdida y vacunas que deberán ser destruidas.

"No sé cómo explicarlo, en el fondo es un gobierno que no le importa la gente porque gastar la plata y que el bien no esté a disposición de la gente porque no se distribuyó no sé cómo se llama eso", lanzó Ginés en declaraciones a la prensa.

Hoy Rubinstein se encargó de atacar a Ginés: "Son declaraciones desafortunadas y engañosas. Se podría dedicar a otra cosa Ginés. No me parece que una figura de la talla de Ginés tenga que hacer estas cosas".

Por otro lado intentó despegarse y culpar a su par, el ex secretario de Ambiente, Sergio Bergman: "La decisión de destruir material biológico correspondía al ministerio de Ambiente".

Los datos responden al resultado de una auditoría finalizada hace algunas semanas, donde se subraya que el vencimiento de los insumos operó entre 2015 y 2019. De 2015, se relevaron un total de 1430 dosis vencidas. De 2016, un total de 275.237. De 2017, siempre según el informe, se constató el vencimiento de 175.454 vacunas. Del año 2018, se relevaron casi 3 millones de dosis. Finalmente, del ejercicio 2019, se certificó la existencia de 491.298 dosis vacunatorias vencidas.