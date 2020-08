La mamá de Larreta tiene coronavirus y está internada

María Cristina Díaz Alberdi, mamá del jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta, está internada con coronavirus, El dato fue confirmado por el diario Infobae este miércoles.

La mujer de 80 años atraviesa un cuadro de neumonía leve y fue internada por prevención en el sanatorio Mater Dei.

El Jefe de gobierno, a través de un tuit, expresó: “Ayer por la tarde mi madre dio positivo de coronavirus y se internó preventivamente. Por suerte mamá esta bien, pero estamos todos muy pendientes de su evolución. De todo corazón, muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo. Por favor, sigamos cuidándonos”.

Desde el entorno de Rodríguez Larreta ampliaron a este medio que “su estado clínico es bueno, pero quedó internada en observación por su edad”. En una de las últimas entrevistas que brindó, el jefe de Gobierno contó que hacía más de cuatro meses que no veía a su madre por la cuarentena, y que el último cumpleaños de ella lo hicieron vía zoom. “Se me caía una lágrima, no pude ni darle un abrazo”, dijo en esa oportunidad.

Fuentes familiares dijeron que “hubo una noche que no se sintió bien, y como tiene 80 años nos recomendaron internarla. Ahora está bien, se siente mucho mejor. No tiene idea dónde se contagió, además ella tampoco salía mucho”.