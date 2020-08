Encontraron 1.400 millones de pesos en vacunas vencidas entre 2015 y 2019

Durante la gestión de Salud en el gobierno de Mauricio Macri, a cargo del exfuncionario Adolfo Rubinstein, se abandonaron alrededor de 4 millones de vacunas que ahora deberán ser tiradas a la basura porque están vencidas. En un contexto de emergencia sanitaria, a la espera de una vacuna contra el coronavirus que Argentina producirá en conjunto con México, la gestión de Ginés González García hará una denuncia penal tras detectar estos insumos almacenados en una cámara frigorífica de la Ciudad de Buenos Aires. "En vacunas se perdieron 1.400 millones de pesos", precisó el ministro de Salud.

La información surge de un relevamiento desarrollado en conjunto entre la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Salud, en el que se detectó más de 3.800.000 dosis de vacunas vencidas y en estado de ser desechadas. A este hecho de suma gravedad se suma que el Estado perdió, según el ministro González García, de 1.400 millones de pesos. Por la guarda de esas vacunas, además, el Ministerio de Salud había realizado una erogación de más de 3.573.765 pesos. Si se le suma la destrucción, el gasto sube a casi 19 millones de pesos. Plata perdida y vacunas que deberán ser destruidas. Desidia total.

El costo de las dosis se estima en 1.400 millones de pesos mientras que el costo derivado del almacenamiento desde 2015 y la destrucción rondan los 19 millones de pesos.

"No sé cómo explicarlo, en el fondo es un gobierno que no le importa la gente porque gastar la plata y que el bien no esté a disposición de la gente porque no se distribuyó no sé cómo se llama eso", lanzó Ginés en declaraciones a la prensa.

Al inicio de la gestión, el Ministerio de Salud realizó las gestiones pertinentes para eximir de impuestos y liberar de los depósitos de aduana, más de 12 millones de dosis; algunas de las cuales llevaban más de 7 meses en el depósito de frío de la aduana. Ahora se conoció que alrededor de 4 millones están vencidas en un depósito de la Ciudad, algunas de las cuales datan del año 2015.

En el marco de los relevamientos, de los que participó personalmente González García, se constató que más del 75 por ciento de las existencias corresponde a la vacuna Antigripal Adulto. También se encontraron dosis de Prevenar 13, Sabin Oral, Antipoliomielítica, Anticólera, y DPT-A, entre otras. "No tiene explicación", aseguró el ministro de Salud visiblemente indignado por la situación y pidió que la gestión de Rubinstein dé explicaciones al respecto. El costo de las dosis se estima en 1.400 millones de pesos mientras que el costo derivado del almacenamiento desde 2015 y la destrucción rondan los 19 millones de pesos.

Los datos responden al resultado de una auditoría finalizada hace algunas semanas, donde se subraya que el vencimiento de los insumos operó entre 2015 y 2019. De 2015, se relevaron un total de 1430 dosis vencidas. De 2016, un total de 275.237. De 2017, siempre según el informe, se constató el vencimiento de 175.454 vacunas. Del año 2018, se relevaron casi 3 millones de dosis. Finalmente, del ejercicio 2019, se certificó la existencia de 491.298 dosis vacunatorias vencidas.

Los trabajos de auditoría también determinaron severas falencias en la planificación de las adquisiciones y su posterior distribución a las jurisdicciones provinciales.

En este sentido, el Síndico General de la Nación, Carlos Montero, expresó que “desde distintas jurisdicciones, durante la gestión de Macri, se denunciaba que los programas de inmunizaciones no podían completarse por falta de vacunas" y que "este trabajo demuestra que muchos de esos insumos estaban efectivamente disponibles y no se distribuyeron”. En ese sentido, pidió "investigar a fondo las responsabilidades" y sumó: "Estamos hablando no sólo de desinterés y abandono, sino de muchísima desidia y un perjuicio muy grande a la salud pública de todos los argentinos”.