El plan de Rueda para ir por todo en la interna bloquista

Hace alrededor de 20 días que Luis Rueda y Graciela Caselles no hablan. El dato revela el frágil momento que atraviesa la relación entre las dos cabezas del Partido Bloquista, principal aliado del Justicialismo en el Frente Todos. Sin embargo, el diálogo no está roto. Hará falta mucha política para sanar heridas, por cierto. Pero a diferencia de otras ocasiones de tensión interna, esta vez el joven pocitano considera que ha terminado la construcción que necesitaba para ir por todo. Si es con el apoyo de la diputada nacional, mejor. Si no contara con ella, ese escenario de ruptura también está contemplado.

La pandemia le pasó por arriba a la interna bloquista como lo hizo con las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan, el Foro de Abogados o la Unión Cívica Radical. El PJ pudo concretar sus comicios en el filo de la cuarentena, el domingo 15 de marzo. La presidenta del partido de la estrella le pidió instrucciones a la Justicia Electoral y al Comité Covid-19 para resolver en consecuencia.

El camino elegido por Caselles podría generar una demora bastante indefinida. Por eso el ruedismo le exige que dispare el calendario electoral de inmediato, aunque luego deba posponerse la fecha de las urnas si la peste no permitiera la votación. ¿Qué pretenden con esto? Contar con la chance de elevar al joven pocitano a la Presidencia del Comité Central este año, aún sin necesidad de una contienda.

Esto sería posible con el calendario establecido formalmente. Al haber fechas estipuladas habrá día y hora de cierre de inscripción de listas. Si se presentara finalmente una sola, con Rueda a la cabeza, el tema quedaría resuelto. Se convertiría en el nuevo conductor por aclamación, en plena pandemia. Si hubiera otra lista competidora el asunto debería resolverse en el cuarto oscuro y eso sí podría resultar inviable en el corto plazo, de acuerdo a las perspectivas sanitarias.

Hay otra figura que coquetea con la posibilidad de rivalizar con Rueda y es el ex ministro de Salud Pedro Medina. El secretario privado del gobernador Sergio Uñac mira con interés esa hipotética competencia. Entiende que saldría ganador con la legitimidad de los votos y con la garantía de un partido unido, que no ponga en riesgo la institucionalidad.

Medina no contaría con respaldo de quienes hoy ostentan cargos de poder en la provincia. Están todos con Rueda luego de un extenso trabajo. Por eso el pocitano se atreve a confrontar con el ex ministro de Salud, sabiéndose ganador. Pero fundamentalmente, ganador de un partido donde ningún intendente o diputado vaya a quedarse afuera de la victoria. No correría el riesgo de dividir el bloque en la Legislatura. A eso se refiere con mantener la institucionalidad intacta: haber generado el consenso suficiente para tener al grueso del bloquismo alineado, incluso los sectores que antaño se fueron disgustados con Graciela y con el acuerdo con el PJ.

Rueda tiene el apoyo de los tres intendentes bloquistas, el angaquero Carlos Maza, el zondino Miguel Atampiz y el iglesiano Jorge Espejo. Pero también acordó con los hermanos Mauro y Marcelo Marinero. Los otros dos diputados provinciales siempre estuvieron con él: el chimbero Andrés Chanampa y el zondino Edgardo Sancassani. En este esquema, el candidato intentará hasta último momento entenderse con Graciela porque es legisladora nacional. Tiene el único voto bloquista del Congreso y no sería deseable una escisión de tal magnitud.

A esta altura el principal obstáculo que tiene Rueda para concretar este acercamiento con Caselles es que buena parte de su tropa la rechaza de manera categórica. Hubo una conversación tiempo atrás, según la cual ella pasaría del Comité Central a la Convención Bloquista y viceversa, apoyando el ascenso del joven pocitano. Pero ese principio de acuerdo se fue desgranando con algunos eventos que deterioraron el vínculo político entre ambos.

Caselles se sintió atacada por el intenso diputado Chanampa, una de las primeras espadas de Rueda. Y también la ofendieron las declaraciones del pocitano, acerca de la necesidad de auditar el manejo de los fondos partidarios. En la contraparte, el ruedismo acusa a los militantes de Graciela de operar en contra en redes sociales y en reuniones en el territorio, además de haber alentado la candidatura de Medina.

“Ella dijo que iba a apoyar a Luis y después mandó a su gente a trabajar con otro candidato. No es creíble", disparó Chanampa en Canal 13 delante de las cámaras. Huelgan las aclaraciones. Pero incluso en esta instancia, ninguno de los chispazos es tan grave como para no resolver todo con un largo café de por medio. El eventual acuerdo de cúpula requerirá mucha lubricación hacia las segundas filas porque hoy se refractan abiertamente.

Rueda también le reconoce a Caselles la historia. Hoy espera de ella un gesto semejante al que tuvo Cristina Fernández de Kirchner al catapultar a Alberto Fernández a la Casa Rosada. El secretario privado de Uñac garantiza continuidad y apertura a otros sectores que hoy de ninguna manera se acercarían a ella. Él se presenta como conductor de un proyecto de unificación.

Tiene un borrador de Comité Central con un nombre definido como vicepresidente, que no admite discusión. Se trata del intendente Maza, quien ganó las elecciones municipales en 2019 por afuera del Frente Todos con un guiño de Rueda e indirectamente, el consentimiento de Uñac. Sin embargo, el angaquero nunca se apartó del bloquismo. Su candidatura en el frente liderado por Martín Turcumán el año pasado fue una circunstancia.

Para el Comité Central, Rueda también cuenta con un histórico como Juan Gilberto Maratta. El ex ministro de Hacienda de Don Leopoldo Bravo se acercó y también consiguió un lugar de referencia. Hablan internamente de abrir el debate para los tiempos que vienen.

En el órgano de conducción Rueda también piensa sumar mujeres de los departamentos para darles visibilidad para 2023. Entre otras aparece la concejala de Sarmiento Silvia Cabrera, rival de Nelson Matus, un dirigente muy afín a Graciela. El ruedismo le cuestiona a Matus que en 2019 fue candidato por la Cruzada Renovadora en las PASO, luego acordó con Marcelo Orrego para la general y finalmente acompañó a Caselles en las legislativas nacionales. No le perdonan esa trayectoria zigzagueante.

En el borrador del Comité Central también aparece el vallisto Matías Carrizo, actualmente líder de la Juventud Bloquista. Es un dirigente muy valorado por Rueda, con proyección para las contiendas que vendrán.

Párrafo aparte para Laura Adámoli, viuda de Leopoldo Alfredo Bravo. La decisión de Rueda es que esté en la conducción, aunque todavía no se definió su lugar. Lo someterá a un cuidadoso debate interno para no deteriorar la construcción. La intención no es imponerla por la fuerza sino que termine siendo aceptada por sus propios pergaminos.

Chanampa le marcó la cancha a Leopoldo nieto, quien en Paren las Rotativas confesó su vocación de llegar a ser gobernador de la provincia. También en Canal 13, el chimbero dijo que al hijo del embajador fallecido todavía le falta mucho por recorrer. Que tiene derecho a manifestar sus aspiraciones pero primero hay que militar el territorio. Rueda tácitamente avaló las expresiones de su alfil.

Una conversación semejante tuvieron tiempo atrás con el tío de Leopoldo nieto, Alejandro Quinto Bravo. Antes de llegar a la vocalía del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), debió ponerse a caminar en la campaña de Emilio Baistrocchi en Capital. Hay dirigentes de base que hace tiempo vienen trabajando y los que regresan al partido con atributos pero algún tiempo de ausencia tendrán que allanarse a este proceso de adaptación. Le pasó también a Humberto Conti Pico. Repatriado por Rueda, el ex presidente del Foro de Abogados hace meses que milita en silencio. Hoy podría integrarse a la futura conducción como autoridad por Desamparados.