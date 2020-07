Los tres opositores sanjuaninos en el Congreso opinaron sobre la reforma judicial

El proyecto de reforma judicial recién presentado por Alberto Fernández ya levanta polvareda con el rechazo de los macristas y aliados, escenario en el cual los tres legisladores nacionales sanjuaninos se mostraron en línea y calificaron el proyecto de “inoportuno”. Se trata de los diputados nacionales Eduardo Cáceres (PRO) y Marcelo Orrego, además del senador Roberto Basualdo. Estos dos últimos son del bloque Producción y Trabajo y participan del interbloque de Juntos por el Cambio.

La conducción de Juntos por el Cambio y sus bloques parlamentarios ya expresaron su oposición, anticipando que no darán los dos tercios necesarios en el Senado para una eventual sesión sobre la ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema. El macrismo publicó su postura en un documento titulado: Nos oponemos al aumento de miembros de la Corte Suprema de Justicia.

La propuesta oficial consta en un proyecto de ley de 46 páginas, que ahora deberá tratar el Congreso. Los tres opositores sanjuaninos en el Congreso, en diálogo con Tiempo de San Juan, expresaron así su rechazo:

-Marcelo Orrego

“Hoy Argentina necesita un plan económico, la reforma judicial puede esperar pero la economía no. Hay varias razones por las que no acompaño, no es oportuno ni prioritario. Primero que en un tema tan delicado la presentación sea por zoom no es el momento ni los tiempos. Segundo, el gasto público, en medio de la crisis contemplar una transformación, desdoblar oficinas, no es prioridad. Tercero, el tema político de la comisión asesora que va a ser nombrada por decreto, sin consenso político y todos afines al gobierno. Cuarto, tiene que ver con el cambio de discurso que tiene el Presidente, que cuatro años atrás opinaba distinto sobre la conformación y fue un mérito de en ese entonces la presidenta que volviera a 5 miembros. Para mí la Corte debe quedar con 5 miembros como está ahora. Quinto, es cierto que la justicia debe terminar con esto de avanzar de acuerdo a lo que le convenga a cada gobierno de turno, pero no es prioridad ahora. Sexto, la propuesta que hizo el presidente fue rechazada por la mayoría de los miembros de la corte, debe haber una mirada de acuerdo entre todos, debe haber acuerdo en medio de la pandemia. Séptimo, la liberación de presos, desde que empezó cuarentena no se sabe cuántos presos son liberados que son son detenidos k”.

-Eduardo Cáceres

“Estamos todavía analizando, hay muchas cuestiones para analizar, pero en principio no creemos que sea prioritario en estos momentos. Y el tema de agrandar la Corte nos parece una incoherencia del presidente ya que hay videos y pruebas para entender que hoy está controlado por la ex presidenta en muchísimos razonamientos, de que tenía otra postura antes que era una postura de la Corte Suprema con no más de cinco miembros.

Estamos analizando los detalles pero nos parece inoportuno en momentos en que la salud y la economía juegan la vida de los argentinos día a día. Poner energía a una cuestión para atender a los problemas judiciales de Cristina Kirchner nos hace pensar que se descuidan los asuntos importantes”.

-Roberto Basualdo

“Poco puedo decir pero de antemano no es el momento oportuno, es el menos oportuno con el problema económico y de salud que hay con la pandemia en Argentina. Es indudable el rechazo más que la aceptación porque no es el momento. Debo esperar a ver qué decidimos cuando charlemos con el interbloque pero no es prioridad. Si vas a hacer un consejo nombrarlo por decreto no es lo mejor. Desde ya está viciado ahí, empezaron mal porque debe ser más democrático el nombramiento del consejo”.

Claves de la reforma judicial:

-Creación de la Justicia Federal Penal porteña con 23 nuevos juzgados para descentralizar las decisiones que hoy toman un puñado de jueces en Comodoro Py.

-Unificación de los fueros penales económicos, unificación de cámaras y creación de fiscalías y defensorías para los nuevos tribunales.

-Transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las competencias para investigar delitos no federales cometidos en su territorio, pendiente desde la reforma constitucional de 1994.

-Unificación de los fueros civil y comercial con el contencioso administrativo.

-Fortalecimiento de la Justicia Federal de las provincias sobre la base de un proyecto impulsado por el gobierno de Cambiemos, con 94 nuevos juzgados y 85 fiscalías.

-Reglas de actuación para garantizar la independencia de los jueces y evitar presiones de grupos de poder.

-Creación de un Consejo Consultivo integrado por reconocidos juristas que deberán elevar propuestas para fortalecer el Poder Judicial y el ministerio público.

(Con información de Página 12)