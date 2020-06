Se va el gestor de las bicisendas capitalinas, ¿por qué?

Uno de los integrantes del gabinete de Emilio Baistrocchi se va de la Municipalidad de Capital, según confirmó él mismo a Tiempo de San Juan. Se trata de Paul Cárdenas, arquitecto y ex Secretario de Obras durante lo que va de la nueva gestión capitalina y reconocido por ser el ideólogo de las ciclovías que le cambiaron la circulación a los alrededores del Centro Cívico sanjuanino.

La salida del funcionario, uno de los que llegaron junto con Baistrocchi desde el Ministerio de Gobierno provincial, sorprende en este momento, cuando la provincia comienza a reactivarse tras 100 días de cuarentena más o menos dura. Pero según Cárdenas, "no es una salida traumática ni nada parecido, es algo que venía charlando y que tiene que ver con lo personal".

Apenas un par de horas después de despedirse, con mucha emoción, de sus compañeros de trabajo en la Secretaría de Obras, contó a Tiempo que decidió dar un paso al costado en buenos términos para poder concentrarse en su trabajo en el sector privado. "El 'crack' más que el 'click' llegó cuando hace poco me senté en mi computadora, se abrió la página de mi empresa privada y me apareció un cartel de que el dominio no estaba disponible", relató Cárdenas. Es que los problemas económicos golpearon a la empresa que Paul tiene con su hermana y decidió que este es el momento de ayudar a remontar ese emprendimiento que iniciaron hace 17 años.

Al momento de asumír, en diciembre

"La empresa venía sufriendo por lo que está pasando ahora y yo lo estaba charlando con Emilio. Cuando estaba en el ministerio junto con él podía llevar los dos cosas a la vez, pero la gestión es mucho más exigente. Muy satisfactoria, pero implicaba casi un trabajo cama adentro", aseguró. Incluso, para Paul Cárdenas esta salida de la gestión municipal significa reencontrarse con su familia: "a mis hijos muchas veces no los veía en casi todo el día. Después de muchos meses ahora puedo sentarme a almorzar en familia".

En cuanto a los términos de su salida, el ex Secretario de Obras dijo que no solo contó con el apoyo de Emilio Baistrocchi durante su gestión, sino que cuando le planteó la actual situación al intendente él se mostró comprensivo. "Lo único que me pidió es que deje todo en orden y me voy con la tranquilidad de que ahora estará en mi lugar Sergio Mordacci hasta que encuentren mi reemplazo, pero incluso si eso pasa, la secretaría puede seguir funcionando", dijo.

Cárdenas dijo que actualmente Obras de Capital tiene "el 100% de su capacidad productiva trabajando, no hay ni un sólo albañil que no tenga una tarea asignada y en la actualidad tenemos alrededor de 200 millones de pesos asignados a obras que son de infraestructura importante para la Capital". Además, dijo, seguirá militando y apoyando a Baistrocchi. "Ha sido un desafío, pero además una experiencia que me gustó, aunque ahora tengo nuevos desafíos en lo privado", resumió.