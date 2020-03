El Presidente le habló al dueño de Techint: "Hermano, colaborá"

Alberto Fernández habló durante su anuncio del domingo de los empresarios que despiden trabajadores durante la cuarentena obligatoria y este lunes volvió a referirse al tema. Sin nombrarlo, pero dejando sobre quién se refería, le dedicó unas palabras a Paolo Rocca, el presidente de Techint, luego de que la empresa despidiera a 1450 trabajadores el viernes pasado.

"Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores”, dijo tajante el presidente. "¿Qué le puede pasar a una empresa que un mes trabaje menos? Que gane un poco menos" dijo en referencia al gigante de la construcción argentino en una entrevista con Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase en radio Con Vos.

Los comunicadores le habían consultado por el caso puntual de Techint y Fernández aseguró que es "uno de los casos que más me conmocionó, no es momento de hacer eso, es una falta de solidaridad enorme. Una sociedad que descarta no es una sociedad, es una perversión”. Además, agregó, hablándole nuevamente el empresario sin nombrarlo, que "tu empresa es grande por el trabajo de esa gente. No quiero entrar en un ningún debate que nos enoje, es un llamado a la reflexión”.

Durante el anuncio de la extensión de la cuarentena obligatoria, el primer mandatario había dicho que no iba a tolerar despidos por parte de los empresarios durante este tiempo, ya que se habían tomado medidas para evitarlo y hasta puso a disposición un crédito blanco para que puedan pagar sueldos.

Luego, en su cuenta de Twitter, citó las palabras del Papa Francisco para enviarles un duro mensaje a los empresarios que en este último tiempo decidieron disminuir el personal de trabajo. “Cómo dije en el G20, nadie se salva solo. Hay que ser solidario, ponerse en el lugar del otro y ayudarlo. Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden. A esos miserables les habló @Pontifex_es. Ahora les digo yo que no dejaré que lo hagan”, expresó el Presidente en sus redes sociales.