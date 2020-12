Alberto le sacó tarjeta roja al embajador argentino en China, por tomarse vacaciones

En medio de las negociaciones que el gobierno argentino encara con China para comprar vacunas contra el coronavirus, el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de desplazar al embajador argentino en China, Luis María Kreckler, por haberse ido de vacaciones a una exclusiva isla al sur de ese país asiático.

La decisión del gobierno argentino con respecto al embajador se debió a que Kreckler se tomó una licencia cuando la pandemia está por impactar con una segunda ola en el país y, además, porque en diferentes puntos del mundo se están realizando negociaciones para obtener las vacunas.

Uno de esos puntos, justamente, es China y el embajador decidió tomarse unas vacaciones, incluso, cuando el tiempo apremiaba. Por otro lado, en las últimas semanas, el gobierno argentino generó una nueva negociación a través de un acuerdo sobre la producción porcina. Aun así, la decisión del diplomático fue pedirse una "licencia ecológica" y huir a la exclusiva isla de Hainan en el sur de China.

Por otro lado, en charla con el portal Infobae, Kreckler aseguró: "No me fui a ninguna isla" y, además, añadió que "por el momento no recibió ninguna instrucción oficial" sobre su futuro. Desde el Gobierno ratificaron a El Destape la decisión de desplazarlo.

No es la primera vez que Kreckler muestra sus excentricidades y lujos. Cuando llegó a China, Kreckler reservó un penthouse en una de las lujosas torres de Beijing. En primer momento, se había tasado el alquiler en 15 mil dólares mensuales, pero finalmente eso no se llevó adelante debido a que Cancillería que maneja Felipe Solá no lo autorizó y Kreckler tuvo que buscar otro lugar.

Lo mismo había ocurrido en 2012 y 2015 cuando había alquilado una mansión a orillas del lago Paranóa, en Brasilia. En aquel momento el costo tenía 13 mil dólares. Más allá de esta situación, el ahora ex embajador en China había pedido que se traslade su moto Harley Davidson desde Suiza, lugar que había sido su destino anterior como embajador. En el Gobierno de Mauricio Macri, Kreckler era fue embajador en Alemania y en Suiza. Cuando estuvo en ambos países también se tomó una licencia especial de un mes y medio en esos países.