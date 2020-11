Colectivos: otro tirón de orejas a los empresarios, ahora porque retiran las unidades antes de tiempo

Encontrar un colectivo después de las 22.30 es una misión imposible. A pesar de que la normativa por la pandemia no podó la grilla horaria del transporte público de pasajeros, la gran mayoría de las empresas decidió retirar las unidades nocturnas, lo que generó una ola de reclamos de trabajadores que tienen que pagar remises para llegar a sus hogares. Es por esta razón que la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, cruzó a los empresarios en una reunión mantenida con los representantes del sector. En el mismo encuentro, los dueños pidieron ampliar el cupo de pasajeros, que actualmente es de 22.

La catarata de reclamos de los usuarios por la parálisis del transporte público después de las 22.30 está encabezada por las quejas de los trabajadores del sector de la salud. "Son los que los van a atender a ustedes", les habría dicho la funcionaria a los empresarios de colectivos. De este modo, les pidió que activen con las frecuencias nocturnas, activas hasta pasada la medianoche.

El reto no pasó desapercibido. Los empresarios refunfuñaron por lo bajo. Es que ellos aducen que es muy caro mantener las unidades en la noche con tan pocos pasajeros. "No dan los costos", se los escuchó decir. Ante el reclamo, la posición del gobierno fue poner en valor los subsidios locales para el sector, los que no sufrieron demoras y también remarcar que todos los sectores han tenido que hacer un esfuerzo en tiempos de pandemia.

Esta no es la primera vez que hay un cruce entre los empresarios y la Ministra de Gobierno. En mayo Aubone les pidió que mejoren la frecuencia. Es que fueron múltiples las quejas de pasajeros varados, sobre todo de personas que viven en departamentos semi rurales, quienes quedaban varadas porque rápidamente se llenaban las unidades, sobre todo en horarios pico.

Durante las distintas fases de la pandemia, la frecuencia y el número de pasajeros fue variando. En la fase uno, la circulación bajó mientras que a medida que se fueron flexibilizando las actividades económicas, fueron incrementándose tanto las unidades en la calle como los permisos para subir más pasajeros (se pasó de una línea de pasajeros en los asientos dobles a ambas filas completas).

Los empresarios en la misma reunión pidieron que aumente la cantidad de pasajeros permitidos. Solicitaron darle fin al cupo de 22 pasajeros. Desde el gobierno les indicaron que será analizado el pedido pero defendieron su implementación. Es que para las autoridades ministeriales esta decisión fue clave para que los contagios entre choferes y dentro de los ómnibus se haya multiplicado.

Tras la reunión paritaria nacional de choferes con el sector empresario, habrá otro encuentro con los dueños locales de las empresas de colectivos. En esta ocasión el tema tarifario también estará en el debate, pero dependerá de la resolución que tomen en el Ejecutivo sobre el congelamiento del precio del boleto.