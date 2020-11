Dos terrenos, las joyitas con las que se quedó el Estado por falta de herederos

En la última década la Provincia se quedó con dos terrenos, ubicados en puntos estratégicos de Capital y 9 de Julio, en ambos casos fue porque los propietarios no tenían herederos. Los lotes fueron escriturados a nombre del Ministerio de Educación. La cartera tiene libre disponibilidad sobre los predios, donde aún no se han encarado obras.

No es común que una persona no tenga herederos. Cuando alguien muere, se inicia el trámite sucesorio. Los primeros en heredar son los hijos y el cónyuge. Si la persona fallecida no se casó ni tuvo hijos, las propiedades son heredadas por los padres o los abuelos. Recién cuando la búsqueda resulta estéril, el Estado se queda con los bienes. Esto pasó dos veces en los últimos diez años, según consignó el presidente del Tribunal de Tasaciones, Omar Blanco, por quien deben pasar los expedientes para tasar los lotes que luego serán escriturados a nombre del Estado.

Uno de los terrenos está ubicado en calle Suipacha a metros de General Paz, una zona muy codiciada dentro del departamento Capital, con precios en el mercado muy elevados (incluso algunos en dólares). El otro lote se encuentra sobre la Ruta Nacional 20, cerca del Aeropuerto, en 9 de Julio. Esta lugar también es demandado, los precios de los predios subieron en el último tiempo y son varios los barrios privados que se han asentado por allí.

En los dos casos, tras la muerte de sus dueños se inició el trámite sucesorio que terminó sin parientes encontrados. Es en ese punto cuando se involucra el Estado. "Se buscó a los herederos y no aparecieron. Finalmente, antes de escriturar los terrenos personal de Tribunal de Tasaciones los tasó. Luego se escrituraron. Ahora ambos predios son de Educación", alegó Blanco. Hasta ahora, no se han realizado obras en ninguno de los dos lotes, de uso exclusivo del Ministerio de Educación.

El antecedente: cuadros de Dalí donados

En abril del 2018 se conoció que Úrsula Bremer le dejó a esta provincia un tesoro personal que guardó durante muchos años: una serie de serigrafías del increíble artista de fama internacional Salvador Dalí. La obra está en San Juan, a un paso de que pueda ser exhibida en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

El sentir sanjuanino de Úrsula quizás fue lo que la llevó a dejar asentado en su sucesión testamentaria que quería que el Museo de Bellas Artes sea el lugar en donde se exhiban dos de sus posesiones más queridas. Por un lado, las serigrafías del genial Dalí y por el otro, un valioso cuadro de un artista europeo cuyo nombre aún no ha sido develado.

El decreto 1959 del gobernador Sergio Uñac ratifica el acto administrativo para que estas joyitas del arte mundial tengan refugio permanente en el Franklin Rawson, un espacio de arte abierto a la comunidad, en donde miles de personas tendrán la posibilidad de ver de cerca una obra de Dalí.