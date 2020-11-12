Danza de apellidos: mirá quiénes son todos los inscriptos al concurso judicial del año en San Juan

Fuerte pugna
Danza de apellidos: mirá quiénes son todos los inscriptos al concurso judicial del año en San JuanHay récord de anotados en el llamado para cubrir jugosos cargos en el Poder Judicial que son para la implementación del sistema acusatorio en la provincia.
Jueces, conocidos litigantes, funcionarios judiciales y políticos sanjuaninos son parte de los 280 inscriptos que están en carrera para 30 jugosos cargos en la Justicia local. Se trata de un récord de postulantes en el concurso que tiene también récord de cargos en juego que lanzó el Consejo de la Magistratura. Son puestos necesarios para activar el sistema acusatorio en la provincia y algunas vacantes que habían quedado en el Poder Judicial.
Según dijeron fuentes calificadas a Tiempo de San Juan, las entrevistas se prevén los días 17, 18 y 20 de noviembre; de 8.00 a 16.00 horas. El Consejo de la Magistratura se reunirá en la Sala de Acuerdos de la Corte de Justicia y los postulantes darán su entrevista vía zoom desde la Sala de Videoconferencias ubicada en el subsuelo, en el marco del protocolo por la pandemia.
Los cargos en juego son:
1) Un (1) Cargo de Juez de Cámara (Fuero Penal);
2) Cinco (5) Cargos de Juez de Primera Instancia (Fuero Penal);
3) Un (1) Cargo de Juez de Primera Instancia que cumplirá funciones como Juez Ejecución Penal;
4) Un (1) Cargo de Juez de Primera Instancia que cumplirá funciones en el Juzgado Ordinario de la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan;
5) Un (1) Cargo de Fiscal de Cámara;
6) Catorce (14) Cargos de Fiscal de Primera Instancia;
7) Un (1) Cargo de Fiscal de Primera Instancia que actuará ante el Juzgado de Ejecución Penal;
8) Un (1) Cargo de Fiscal de Primera Instancia que cumplirá funciones en la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan;
9) Tres (3) Cargos de Defensor Oficial;
10) Un (1) Cargo de Defensor Oficial que cumplirá funciones en la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan;
11) Un (1) Cargo de Asesor de Menores e Incapaces.
Según la nómina oficial de los anotados en el Consejo de la Magistratura, estos son todos los aspirantes:
1 CALDERON DE CRIFO, ROSANA MIRYAM
2 PUTELLI DELGADO, MARÍA AGUSTINA
3 AMAYA, HUGO RODOLFO
4 SOSA, MAURICIO FABIAN
5 GUTIÉRREZ, SANDRA MARCELA
6 CUK, GERMAN AMARO
7 OZOLLO LANDA, FEDERICO JAVIER
8 GÁLVEZ, JUAN MANUEL
9 RODRÍGUEZ, JORGE CAYETANO
10 SÁNCHEZ SARMIENTO, MARÍA CELIA
11 ARANCIBIA, LEONARDO RAÚL
12 ELIZONDO SIERRA, ADRIÁN ANTONIO
13 STOLAROWA, MARCELO ALEJANDRO
14 CABRERA, CARINA BEATRIZ
15 LARREA, ANA LIA
16 MOINE, RICARDO ESTEBAN
17 GERARDUZZI, CRISTIAN ALBERTO
18 MASCIADRI, YANINA BELÉN
19 SZALANKIEWICZ, MABEL MIRIAM
20 TELL, DIEGO FABIÁN
21 NAVAS, EUGENIA DEL VALLE
22 RODRÍGUEZ MUÑOZ, MIGUEL ANTONIO
23 ALANIS SABAG, SANDRA VIVIANA
24 GUEVARA CESIO, ARMANDO GABRIEL
25 RAMIREZ, ROBERTO WALTER
26 VEGA, EDUARDO JESUS
27 MOYA, MABEL IRENE
28 SCHIATTINO, NICOLÁS GREGORIO
29 MORENO ROJAS, RAÚL ENRIQUE
30 GHILARDI, OSCAR ANDRÉS
31 ELIZONDO JARA, JULIO HORACIO JESÚS
32 RIVADEO, CARLOS DANIEL
33 CUNEO BARBANO, SERGIO ESTEBAN
34 VALE DE LA TORRE, LUIS ALEJANDRO
35 GINSBERG COLOMBERO, ROBERTO ANDRÉS
36 REUS RUIZ, LAURA ELIZABETH
37 CREMADES REBOREDO, DIEGO NAZARENO
38 ELIZONDO, CLAUDIA NOEMI
39 PANETTA SOPPELSA, MARIO ALEJANDRO
40 ROJAS, LEONARDO RAMIRO
41 CORTEZ, JORGE ABEL
42 MILLAN URSINO, FEDERICO IGNACIO
43 GARCIA CASTRILLON, JUAN MANUEL
44 ORO, CESAR ADOLFO
45 OLIVERA BALDERRAMO, JOSÉ PASCUAL
46 BERRETA, GUSTAVO MARCELO
47 REVERENDO RIVERA, LIDIA RUTH
48 PRINGLES PINAZO, DANIELA ALEJANDRA
49 AYESTARÁN, NICOLÁS EDUARDO
50 GERARDUZZI, SILVINA ELEONORA
51 ILLANES CABALLERO, MARÍA BELÉN
52 DE VITA, JOSÉ MARÍA
53 MARTÍN FERNÁNDEZ, PABLO FRANCISCO
54 ROCO, FABIANA BEATRIZ
55 MEGLIOLI, JUAN GABRIEL
56 CABRAL, MARÍA VICTORIA
57 CATALANO, CRISTIAN ARIEL
58I BAÑEZ, PAOLA NATACHA
59 NIELSON RAMELLA, MARÍA EMILIA
60 GAY, MIGUEL ÁNGEL
61 POLIZZOTTO, ANDREA DEL VALLE
62 SANSONE ZAPATA, CARINA GABRIELA
63 QUIROGA, JOSE ANIBAL
64 TRETTEL, GERMAN ADOLFO
65 TEJA, HUGO MARIANO
66 ALLENDE, FLAVIA GABRIELA
67 CONTE GRAND, SERGIO ANDRÉS
68 SOLERA, ALEJANDRO DANIEL
69 DIAZ, ALEJANDRO GASTÓN
70 CARENA, MARÍA PAULA
71 UZAIR, MOHAMED NASSER
72 BUCCIARELLI DEBREVI, VALENTINA
73 ZAPATA, FEDERICO EMILIO
74 POZO LETIZIA, JOSÉ ITALO
75 FUNES ARIAS, ERICA FLAVIA
76 RECIO CORREA, MARÍA VERÓNICA
77 RUSSO, HUGO MAURICIO
78 NOGUERA MINI, ANDRÉS ALEJANDRO
79 IGLESIAS GALANTE, RAÚL JOSÉ
80 EJARQUE, MARIO GUSTAVO
81 QUIROGA RUIZ, MARIO ALBERTO
82 GERARDUZZI MARCOVECCHIO, MAXIMILIANO
83 SLAVUTZKY PREISZ, LEONARDO MARTIN
84 KATUCHIN, JOVA PATRICIA
85 VARGAS CARRERA, JOSE LUIS RAMON
86 PLAZA, JOSÉ TOMÁS
87 OLIVERA LEGLEU, JORGE ANTONIO
88 PELLARIN, SONIA IVÓN
89 SALAS, IVANA DEL CARMEN
90 BAZÁN, ALEJANDRA VERÓNICA
91 SÁNCHEZ, JORGE ALBERTO
92 ROMBOLA, GREGORIO LUIS
93 VILLAVICENCIO, GABRIELA NATALIA
94 ANZORENA, FABIANA BEATRIZ
95 RODRÍGUEZ, CARLOS EDUARDO
96 PIZARRO, FRANCISCO JAVIER
97 PAEZ, MARÍA PAULA
98M ESTRE, VANESA DEBORA
99S ALINAS, JORGE GUSTAVO
100 QUIROGA, FABIANA VANESA
101 SALA SARMIENTO, LUIS ADRIÁN
102 PUJOVICH, ANA NOEMÍ
103 SALVIO, GASTÓN MATEO
104 AGUILAR ZEVALLOS, JORGE EMANUEL
105 SIRI BRAVO, VANINA MARIANA
106 EDER, MARTÍN ALEJANDRO
107 MALLEA MARCUCCI, ROBERTO NARCISO
108 PEÑA, DAVID ALEJANDRO
109 MALLEA MARCUCCI, SONIA
110 OLIVERA RIVEROS, LUIS FABIAN
111 ROMERO MEGLIOLI, SILVANA LORENA
112 BALVERDE, MARÍA JOSÉ
113 ESCUDERO MILLAN, ALEJANDRO ESTEBAN
114 MARTÍN GONZÁLEZ, MARÍA VICTORIA
115 MARTÍNEZ, ANA CAROLINA
116 BARASSI MINETTO, ELSA INÉS
117 CHICON, GLORIA VERÓNICA
118 ROSSI, MARÍA ALEJANDRA
119 OLIVERA, ROBERTO CARLOS
120 CAPDEVILA, GUILLERMO PEDRO GUSTAVO
121 GARCIA THOMAS, EDUARDO MARCELO
122 SALAS SANCHEZ, JAVIER ALEJANDRO
123 RUIZ CARIGNANO, CLAUDIA
124 MARTÍNEZ, ALBERTO MIGUEL RAMÓN
125 NADAL, MARÍA BELÉN
126 GIMENEZ, SABRINA VALERIA
127 BASSO BERNAL, PATRICIA MARIELA
128 RODRÍGUEZ, IVANA ESTER
129 ROMAN BARON, LIDIA ANDREA
130 DE LA PRECILLA, ANALÍA VERÓNICA
131 DE LA FUENTE, GUSTAVO ANTONIO
132 BARBERA, EUGENIO MAXIMILIANO
133 MOLINA, DIEGO RAÚL
134 VIDELA BELASCOAIN, MARÍA BELÉN
135 PELLIZA SCHWARTZMAN, GUILLERMO EDUARDO
136 BENAVIDEZ SORIA, LUCIO ADRIÁN
137 USIN AGUILAR, EMILIANO JESÚS
138 MARCHESI CRIM, CRISTIAN ALEJANDRO
139 FLEURY, CARLOS EDUARDO
140 RUIZ, SERGIO RAMIRO
141 YANZÓN, CARLOS MARIO
142 ABELÍN COTTONARO, JORGE ANDRÉS
143 PEREYRA, ANDREA BEATRIZ
144 YANARDI, ATILIO SEBASTIÁN
145 MARTÍN VILEGAS, ERICA GABRIELA
146 MATUS AHUMADA, CARLOS EDUARDO
147 PALACIOS, GONZALO JAVIER
148 LEVEQUE, SANDRA LORENA
149 FERRANDIZ, ANA MARIANA
150 MOLINA, CLAUDIA ESTER
151 ÁVILA TEJADA, RAÚL ALEJANDRO
152 ACIAR, SILVANA EDITH
153 INSEGNA, ANDREA VIVIANA
154 LÓPEZ, MARIELA SILVIA
155 GALLASTEGUI MALLA, EDUARDO SAMUEL
156 MERGO, HUGO ALFREDO
157 RIVERO, ROSANA GEMA
158 GARCÍA GELUSINI, MARIELA IVANA
159 AGUIAR GUAZZORA, DORITA ANGÉLICA
160 VARAZA, NATALIA DEL VALLE
161 PARRON, MATÍAS FRANCISCO
162 ENTZ, KAREN
163 HIDALGO, ISMAEL ANTONIO
164 PARRA, JOSÉ CARLOS
165 BERNAL, MARISA
166 MARIMONT TORRENT, ANA MARIA DEL VALLE
167CAÑAMERO, MARÍA CECILIA
168 SANZ, MARISEL ERICA
169 PONCE, JOSÉ CARLOS
170 OTIÑANO MERLO, ROBERTO ARIEL
171 PALACIOS BAIDEZ, JAVIER ANDRÉS
172 MORENO GONZÁLEZ, MARÍA GISELLE
173 CONTI PICCO, HUMBERTO JOEL
174 GARCÍA SEMINENGA, MILENKO CARLOS
175 GROSSI GRAFFIGNA, RICARDO ANIBAL
176 HERRERO, SERGIO OMAR
177 COARASA, NICOLÁS DANIEL
178 GELVEZ, FAUSTINO ÁNGEL
179 SILVERA, MARISA DEL CARMEN
180 REILOBA, CARLOS ALBERTO
181 RECABARREN ZAMARBIDE, VALERIA AIDA
182 PÉREZ PALACIOS, ISABEL DEL CARMEN
183 LIMA, MARÍA NATALI
184 QUIROGA ZUNGRE, GUSTAVO JAVIER
185 SCHOTT MORENO, INGRID CELINA
186TORRESAN, CAROLA
187 TICLE BENÍTEZ, FEDERICO HERNÁN
188 MALDONADO, CELIA LEONOR
189 SALAS SÁNCHEZ, MARÍA VICTORIA
190 MUT RUSSO, CECILIA
191 SAMAT, JORGE LUIS
192 PARRA, ANA CAROLINA
193 PAINEVILU, CRISTINA VANESA
194 MEDINA ROMERO, JULIÁN GONZALO
195 ATENCIO, GISELA NATALIA
196 VERÓN, DANIELA GISELLE
197 LACIAR REYNOSO, DANIEL HERNANDO
198 RODRÍGUEZ SCHMÄDKE, MARÍA XIMENA
199 ALBAR DÍAZ, MARÍA BELÉN
200 LÓPEZ MARTÍ, SERGIO FABIO
201 PEREYRA, MARÍA VALERIA
202 GONZÁLEZ SANTIAGO, LUIS ESTEBAN
203 BUTELER ROBLEDAL, FLORENCIA
204 GUERRERO, FERNANDO ANIBAL
205 ESPEJO, NATALIA ANTONIA
206 DOMANICO, EMILIO ALFREDO
207 VARGAS CARRERA, HORACIO ANDRÉS
208 REBOLLO, SEBASTIÁN CARLOS
209 MICHELTORENA PONZO, FRANCISCO BRUNO
210 SOLERA, ROMINA GUADALUPE
211 AMADO, JOSÉ
212 EJARQUE ORIBE, DUILIO ALBERTO
213 ROCA, RENATO DARÍO
214 MOLINA, GABRIELA
215 ECHEGARAY, FERNANDO RAMÓN
216 MALDONADO, MARÍA LAURA
217 GAITAN, SERGIO NICOLÁS
218 CARRERA PEDROTTI, MARIANO DANIEL
219 LEON, PABLO LEONARDO
220 VIDELA, RODRIGO DANIEL
221 FERRER, PABLO ALFREDO
222 AUBONE, MARÍA VERÓNICA
223 CUNI COELLI, LUCÍA BETTINA
224 MARTÍNEZ YANZÓN, EDUARDO ALEJANDRO
225 AARREDONDO MORANDO, MARÍA PAULA
226 DELGADO, ENRIQUE ALEJANDRO
227 AGUILAR, ÉRICA ELISA
228 LIMOLE, YANINA DEOLINDA
229 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, JORGE GUSTAVO
230 BORDON, CRISTIAN LEMUEL
231 MARINERO, LILIANA ELISA
232 BRUNO, SANTIAGO DANIEL
233 NICOLÍA HERAS, FRANCISCO JAVIER
234 CALDENTEY MOYA, GERARDO JUAN
235 VACA PRINGLES, MARÍA BEATRIZ
236 RECIO, CESAR DARÍO
237 BLANCO FERNÁNDEZ, MARÍA GABRIELA
238 BATALLER, MARÍA FLORENCIA
239 ARNAU, GUSTAVO MARTÍN
240 CASTRO, FERNANDO ROBERTO
241 IBAZETA, CARLOS NAHUEL
242 LÓPEZ MARTI, ADOLFO ENRIQUE
243 ROJAS MARTÍNEZ, HILDA VICTORIA
244 PEÑA, ÁNGEL DANIEL
245 CABRAL LOZANO, RODRIGO VICTOR
246 RIGILLO, MARÍA MARTA
247 BALMACEDA, MIRNA ALEJANDRA
248 BENÍTEZ, HERNÁN RAMIRO
249 ZAPATA MARCONE, JUAN MARCOS
250 GUIDET MONTILLA, JOSÉ LUIS
251 BUSTOS MEGLIOLI, MARCELO
252 REGATO RODRÍGUEZ, MARÍA ALEJANDRA
253 GIZZI, JOSÉ CARLOS
254 DE LA TORRE MASSIH, ANA INÉS
255 FERRE PENIZZOTTO, CRISTIAN ARIEL
256 PADILLA, MARIO JAVIER
257 GONZÁLEZ AGUILERA, GUSTAVO ARIEL
258 D'AMICO, RAÚL ALEJANDRO
259 MARTÍN CASTRO, GUILLERMO DARÍO
260 PUIGDENGOLAS, CARLA YANINA
261 CHIFFEL, GABRIELA MELISA
262 GALANTE, CLAUDIA YANINA
263 SALCEDO GARAY, CELINA MARILIN
264 ABALLAY, ESTELA ALICIA
265 ELÍAS RUBIO, MAIRA NOELIA
266 NOGUERA LÓPEZ, RAMIRO ANTONIO
267 FERNÁNDEZ, RAÚL VICENTE
268 ARIAS VALLE, ANA LAURA
269 BAIGORRIA, EMMA CAROLINA
270 VILLALBA, LEONARDO NELSON
271 GARCÉS PÓSLEMAN, ALICIA ANDREA
272 SABA, JAVIER ANDRÉS
273 GIULIANI RAMOS, TANIA CAROLA
274 ANDINO VEGA, JULIO JOSÉ GUILLERMO
275 ECHEGARAY MESTRE, MARÍA MARCELA
276 ROMAN BARON, MARÍA BELÉN
277 ESQUIVEL, ERICA PAOLA
278 PONS BELMONTE, NAIDA FLORENCIA
279 PONCE ROQUE, JUAN MARCELO
280 MONTILLA, ROBERTO JORGE