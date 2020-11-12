Fuerte pugna

Danza de apellidos: mirá quiénes son todos los inscriptos al concurso judicial del año en San Juan

Hay récord de anotados en el llamado para cubrir jugosos cargos en el Poder Judicial que son para la implementación del sistema acusatorio en la provincia.
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Política
jueves, 12 de noviembre de 2020 · 09:32

Jueces, conocidos litigantes, funcionarios judiciales y políticos sanjuaninos son parte de los 280 inscriptos que están en carrera para 30 jugosos cargos en la Justicia local. Se trata de un récord de postulantes en el concurso que tiene también récord de cargos en juego que lanzó el Consejo de la Magistratura. Son puestos necesarios para activar el sistema acusatorio en la provincia y algunas vacantes que habían quedado en el Poder Judicial. 

Según dijeron fuentes calificadas a Tiempo de San Juan, las entrevistas se prevén los días 17, 18 y 20 de noviembre; de  8.00 a 16.00 horas. El Consejo de la Magistratura se reunirá  en la Sala de Acuerdos de la Corte de Justicia y los postulantes darán su entrevista vía zoom desde la Sala de Videoconferencias ubicada en el subsuelo, en el marco del protocolo por la pandemia.

Los cargos en juego son: 

1) Un (1) Cargo de Juez de Cámara (Fuero Penal);

2) Cinco (5) Cargos de Juez de Primera Instancia (Fuero Penal);

3) Un (1) Cargo de Juez de Primera Instancia que cumplirá funciones como Juez Ejecución Penal;

4) Un (1) Cargo de Juez de Primera Instancia que cumplirá funciones en el Juzgado Ordinario de la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan;

5) Un (1) Cargo de Fiscal de Cámara;

6) Catorce (14) Cargos de Fiscal de Primera Instancia;

7) Un (1) Cargo de Fiscal de Primera Instancia que actuará ante el Juzgado de Ejecución Penal;

8) Un (1) Cargo de Fiscal de Primera Instancia que cumplirá funciones en la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan;

9) Tres (3) Cargos de Defensor Oficial;

10) Un (1) Cargo de Defensor Oficial que cumplirá funciones en la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan;

 11) Un (1) Cargo de Asesor de Menores e Incapaces.

El Consejo de la Magistratura se maneja con protocolos especiales para los concursos judiciales, por la pandemia.

Según la nómina oficial de los anotados en el Consejo de la Magistratura, estos son todos los aspirantes:

1 CALDERON DE CRIFO, ROSANA MIRYAM

2 PUTELLI DELGADO, MARÍA AGUSTINA

3 AMAYA, HUGO RODOLFO

4 SOSA, MAURICIO FABIAN

5 GUTIÉRREZ, SANDRA MARCELA

6 CUK, GERMAN AMARO

7 OZOLLO LANDA, FEDERICO JAVIER

8 GÁLVEZ, JUAN MANUEL

9 RODRÍGUEZ, JORGE CAYETANO

10 SÁNCHEZ SARMIENTO, MARÍA CELIA

11 ARANCIBIA, LEONARDO RAÚL

12 ELIZONDO SIERRA, ADRIÁN ANTONIO

13 STOLAROWA, MARCELO ALEJANDRO

14 CABRERA, CARINA BEATRIZ

15 LARREA, ANA LIA

16 MOINE, RICARDO ESTEBAN

17 GERARDUZZI, CRISTIAN ALBERTO

18 MASCIADRI, YANINA BELÉN

19 SZALANKIEWICZ, MABEL MIRIAM

20 TELL, DIEGO FABIÁN

21 NAVAS, EUGENIA DEL VALLE

22 RODRÍGUEZ MUÑOZ, MIGUEL ANTONIO

23 ALANIS SABAG, SANDRA VIVIANA

24 GUEVARA CESIO, ARMANDO GABRIEL

25 RAMIREZ, ROBERTO WALTER

26 VEGA, EDUARDO JESUS

27 MOYA, MABEL IRENE

28 SCHIATTINO, NICOLÁS GREGORIO

29 MORENO ROJAS, RAÚL ENRIQUE

30 GHILARDI, OSCAR ANDRÉS

31 ELIZONDO JARA, JULIO HORACIO JESÚS

32 RIVADEO, CARLOS DANIEL

33 CUNEO BARBANO, SERGIO ESTEBAN

34 VALE DE LA TORRE, LUIS ALEJANDRO

35 GINSBERG COLOMBERO, ROBERTO ANDRÉS

36 REUS RUIZ, LAURA ELIZABETH

37 CREMADES REBOREDO, DIEGO NAZARENO

38 ELIZONDO, CLAUDIA NOEMI

39 PANETTA SOPPELSA, MARIO ALEJANDRO

40 ROJAS, LEONARDO RAMIRO

41 CORTEZ, JORGE ABEL

42 MILLAN URSINO, FEDERICO IGNACIO

43 GARCIA CASTRILLON, JUAN MANUEL

44 ORO, CESAR ADOLFO

45 OLIVERA BALDERRAMO, JOSÉ PASCUAL

46 BERRETA, GUSTAVO MARCELO

47 REVERENDO RIVERA, LIDIA RUTH

48 PRINGLES PINAZO, DANIELA ALEJANDRA

49 AYESTARÁN, NICOLÁS EDUARDO

50 GERARDUZZI, SILVINA ELEONORA

51 ILLANES CABALLERO, MARÍA BELÉN

52 DE VITA, JOSÉ MARÍA

53 MARTÍN FERNÁNDEZ, PABLO FRANCISCO

54 ROCO, FABIANA BEATRIZ

55 MEGLIOLI, JUAN GABRIEL

56 CABRAL, MARÍA VICTORIA

57 CATALANO, CRISTIAN ARIEL

58I BAÑEZ, PAOLA NATACHA

59 NIELSON RAMELLA, MARÍA EMILIA

60 GAY, MIGUEL ÁNGEL

61 POLIZZOTTO, ANDREA DEL VALLE

62 SANSONE ZAPATA, CARINA GABRIELA

63 QUIROGA, JOSE ANIBAL

64 TRETTEL, GERMAN ADOLFO

65 TEJA, HUGO MARIANO

66 ALLENDE, FLAVIA GABRIELA

67 CONTE GRAND, SERGIO ANDRÉS

68 SOLERA, ALEJANDRO DANIEL

69 DIAZ, ALEJANDRO GASTÓN

70 CARENA, MARÍA PAULA

71 UZAIR, MOHAMED NASSER

72 BUCCIARELLI DEBREVI, VALENTINA

73 ZAPATA, FEDERICO EMILIO

74 POZO LETIZIA, JOSÉ ITALO

75 FUNES ARIAS, ERICA FLAVIA

76 RECIO CORREA, MARÍA VERÓNICA

77 RUSSO, HUGO MAURICIO

78 NOGUERA MINI, ANDRÉS ALEJANDRO

79 IGLESIAS GALANTE, RAÚL JOSÉ

80 EJARQUE, MARIO GUSTAVO

81 QUIROGA RUIZ, MARIO ALBERTO

82 GERARDUZZI MARCOVECCHIO, MAXIMILIANO

83 SLAVUTZKY PREISZ, LEONARDO MARTIN

84 KATUCHIN, JOVA PATRICIA

85 VARGAS CARRERA, JOSE LUIS RAMON

86 PLAZA, JOSÉ TOMÁS

87 OLIVERA LEGLEU, JORGE ANTONIO

88 PELLARIN, SONIA IVÓN

89 SALAS, IVANA DEL CARMEN

90 BAZÁN, ALEJANDRA VERÓNICA

91 SÁNCHEZ, JORGE ALBERTO

92 ROMBOLA, GREGORIO LUIS

93 VILLAVICENCIO, GABRIELA NATALIA

94 ANZORENA, FABIANA BEATRIZ

95 RODRÍGUEZ, CARLOS EDUARDO

96 PIZARRO, FRANCISCO JAVIER

97 PAEZ, MARÍA PAULA

98M ESTRE, VANESA DEBORA

99S ALINAS, JORGE GUSTAVO

100 QUIROGA, FABIANA VANESA

101 SALA SARMIENTO, LUIS ADRIÁN

102 PUJOVICH, ANA NOEMÍ

103 SALVIO, GASTÓN MATEO

104 AGUILAR ZEVALLOS, JORGE EMANUEL

105 SIRI BRAVO, VANINA MARIANA

106 EDER, MARTÍN ALEJANDRO

107 MALLEA MARCUCCI, ROBERTO NARCISO

108 PEÑA, DAVID ALEJANDRO

109 MALLEA MARCUCCI, SONIA

110 OLIVERA RIVEROS, LUIS FABIAN

111 ROMERO MEGLIOLI, SILVANA LORENA

112 BALVERDE, MARÍA JOSÉ

113 ESCUDERO MILLAN, ALEJANDRO ESTEBAN

114 MARTÍN GONZÁLEZ, MARÍA VICTORIA

115 MARTÍNEZ, ANA CAROLINA

116 BARASSI MINETTO, ELSA INÉS

117 CHICON, GLORIA VERÓNICA

118 ROSSI, MARÍA ALEJANDRA

119  OLIVERA, ROBERTO CARLOS

120 CAPDEVILA, GUILLERMO PEDRO GUSTAVO

121 GARCIA THOMAS, EDUARDO MARCELO

122 SALAS SANCHEZ, JAVIER ALEJANDRO 

123 RUIZ CARIGNANO, CLAUDIA

124 MARTÍNEZ, ALBERTO MIGUEL RAMÓN

125 NADAL, MARÍA BELÉN

126 GIMENEZ, SABRINA VALERIA

127 BASSO BERNAL, PATRICIA MARIELA

128 RODRÍGUEZ, IVANA ESTER

129 ROMAN BARON, LIDIA ANDREA

130 DE LA PRECILLA, ANALÍA VERÓNICA

131 DE LA FUENTE, GUSTAVO ANTONIO

132 BARBERA, EUGENIO MAXIMILIANO

133 MOLINA, DIEGO RAÚL

134 VIDELA BELASCOAIN, MARÍA BELÉN

135 PELLIZA SCHWARTZMAN, GUILLERMO EDUARDO

136 BENAVIDEZ SORIA, LUCIO ADRIÁN

137 USIN AGUILAR, EMILIANO JESÚS

138 MARCHESI CRIM, CRISTIAN ALEJANDRO

139 FLEURY, CARLOS EDUARDO

140 RUIZ, SERGIO RAMIRO

141 YANZÓN, CARLOS MARIO

142 ABELÍN COTTONARO, JORGE ANDRÉS

143 PEREYRA, ANDREA BEATRIZ

144 YANARDI, ATILIO SEBASTIÁN

145 MARTÍN VILEGAS, ERICA GABRIELA

146 MATUS AHUMADA, CARLOS EDUARDO

147 PALACIOS, GONZALO JAVIER

148 LEVEQUE, SANDRA LORENA

149 FERRANDIZ, ANA MARIANA

150 MOLINA, CLAUDIA ESTER

151 ÁVILA TEJADA, RAÚL ALEJANDRO

152 ACIAR, SILVANA EDITH

153 INSEGNA, ANDREA VIVIANA

154 LÓPEZ, MARIELA SILVIA

155 GALLASTEGUI MALLA, EDUARDO SAMUEL

156 MERGO, HUGO ALFREDO

157 RIVERO, ROSANA GEMA

158 GARCÍA GELUSINI, MARIELA IVANA

159 AGUIAR GUAZZORA, DORITA ANGÉLICA

160 VARAZA, NATALIA DEL VALLE

161 PARRON, MATÍAS FRANCISCO

162 ENTZ, KAREN

163 HIDALGO, ISMAEL ANTONIO

164 PARRA, JOSÉ CARLOS

165 BERNAL, MARISA

166 MARIMONT TORRENT, ANA MARIA DEL VALLE

167CAÑAMERO, MARÍA CECILIA

168 SANZ, MARISEL ERICA 

169 PONCE, JOSÉ CARLOS

170 OTIÑANO MERLO, ROBERTO ARIEL

171 PALACIOS BAIDEZ, JAVIER ANDRÉS

172 MORENO GONZÁLEZ, MARÍA GISELLE

173 CONTI PICCO, HUMBERTO JOEL

174 GARCÍA SEMINENGA, MILENKO CARLOS

175 GROSSI GRAFFIGNA, RICARDO ANIBAL

176 HERRERO, SERGIO OMAR

177 COARASA, NICOLÁS DANIEL

178 GELVEZ, FAUSTINO ÁNGEL

179 SILVERA, MARISA DEL CARMEN

180 REILOBA, CARLOS ALBERTO

181 RECABARREN ZAMARBIDE, VALERIA AIDA

182 PÉREZ PALACIOS, ISABEL DEL CARMEN

183 LIMA, MARÍA NATALI

184 QUIROGA ZUNGRE, GUSTAVO JAVIER

185 SCHOTT MORENO, INGRID CELINA

186TORRESAN, CAROLA

187 TICLE BENÍTEZ, FEDERICO HERNÁN

188 MALDONADO, CELIA LEONOR

189 SALAS SÁNCHEZ, MARÍA VICTORIA

190 MUT RUSSO, CECILIA

191 SAMAT, JORGE LUIS

192 PARRA, ANA CAROLINA

193 PAINEVILU, CRISTINA VANESA

194 MEDINA ROMERO, JULIÁN GONZALO

195 ATENCIO, GISELA NATALIA

196 VERÓN, DANIELA GISELLE

197 LACIAR REYNOSO, DANIEL HERNANDO

198 RODRÍGUEZ SCHMÄDKE, MARÍA XIMENA

199 ALBAR DÍAZ, MARÍA BELÉN

200 LÓPEZ MARTÍ, SERGIO FABIO

201 PEREYRA, MARÍA VALERIA

202 GONZÁLEZ SANTIAGO, LUIS ESTEBAN

203 BUTELER ROBLEDAL, FLORENCIA

204 GUERRERO, FERNANDO ANIBAL

205 ESPEJO, NATALIA ANTONIA

206 DOMANICO, EMILIO ALFREDO

207 VARGAS CARRERA, HORACIO ANDRÉS

208 REBOLLO, SEBASTIÁN CARLOS

209 MICHELTORENA PONZO, FRANCISCO BRUNO

210 SOLERA, ROMINA GUADALUPE

211 AMADO, JOSÉ

212 EJARQUE ORIBE, DUILIO ALBERTO

213 ROCA, RENATO DARÍO

214 MOLINA, GABRIELA

215 ECHEGARAY, FERNANDO RAMÓN

216 MALDONADO, MARÍA LAURA

217 GAITAN, SERGIO NICOLÁS

218 CARRERA PEDROTTI, MARIANO DANIEL

219 LEON, PABLO LEONARDO

220 VIDELA, RODRIGO DANIEL

221 FERRER, PABLO ALFREDO

222 AUBONE, MARÍA VERÓNICA

223 CUNI COELLI, LUCÍA BETTINA

224 MARTÍNEZ YANZÓN, EDUARDO ALEJANDRO

225 AARREDONDO MORANDO, MARÍA PAULA

226 DELGADO, ENRIQUE ALEJANDRO

227 AGUILAR, ÉRICA ELISA

228 LIMOLE, YANINA DEOLINDA

229 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, JORGE GUSTAVO

230 BORDON, CRISTIAN LEMUEL

231 MARINERO, LILIANA ELISA

232 BRUNO, SANTIAGO DANIEL

233 NICOLÍA HERAS, FRANCISCO JAVIER

234 CALDENTEY MOYA, GERARDO JUAN

235 VACA PRINGLES, MARÍA BEATRIZ

236 RECIO, CESAR DARÍO

237 BLANCO FERNÁNDEZ, MARÍA GABRIELA

238 BATALLER, MARÍA FLORENCIA

239 ARNAU, GUSTAVO MARTÍN

240 CASTRO, FERNANDO ROBERTO

241 IBAZETA, CARLOS NAHUEL

242 LÓPEZ MARTI, ADOLFO ENRIQUE

243 ROJAS MARTÍNEZ, HILDA VICTORIA

244 PEÑA, ÁNGEL DANIEL

245 CABRAL LOZANO, RODRIGO VICTOR

246 RIGILLO, MARÍA MARTA

247 BALMACEDA, MIRNA ALEJANDRA

248 BENÍTEZ, HERNÁN RAMIRO

249 ZAPATA MARCONE, JUAN MARCOS

250 GUIDET MONTILLA, JOSÉ LUIS

251 BUSTOS MEGLIOLI, MARCELO

252 REGATO RODRÍGUEZ, MARÍA ALEJANDRA

253 GIZZI, JOSÉ CARLOS

254 DE LA TORRE MASSIH, ANA INÉS

255 FERRE PENIZZOTTO, CRISTIAN ARIEL

256 PADILLA, MARIO JAVIER

257 GONZÁLEZ AGUILERA, GUSTAVO ARIEL

258 D'AMICO, RAÚL ALEJANDRO

259 MARTÍN CASTRO, GUILLERMO DARÍO

260 PUIGDENGOLAS, CARLA YANINA

261 CHIFFEL, GABRIELA MELISA

262 GALANTE, CLAUDIA YANINA

263 SALCEDO GARAY, CELINA MARILIN

264 ABALLAY, ESTELA ALICIA

265 ELÍAS RUBIO, MAIRA NOELIA

266 NOGUERA LÓPEZ, RAMIRO ANTONIO

267 FERNÁNDEZ, RAÚL VICENTE

268 ARIAS VALLE, ANA LAURA

269 BAIGORRIA, EMMA CAROLINA

270 VILLALBA, LEONARDO NELSON

271 GARCÉS PÓSLEMAN, ALICIA ANDREA

272 SABA, JAVIER ANDRÉS 

273 GIULIANI RAMOS, TANIA CAROLA

274 ANDINO VEGA, JULIO JOSÉ GUILLERMO

275 ECHEGARAY MESTRE, MARÍA MARCELA

276 ROMAN BARON, MARÍA BELÉN

277 ESQUIVEL, ERICA PAOLA

278 PONS BELMONTE, NAIDA FLORENCIA

279 PONCE ROQUE, JUAN MARCELO

280 MONTILLA, ROBERTO JORGE

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