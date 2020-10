El mensaje enigmático de Orrego para 2021

La foto del martes 29 de septiembre, con Marcelo Orrego sentado en la cabecera y todos los diputados y diputadas del interbloque Con Vos a su alrededor, fue un recorte del tiempo que transita la segunda fuerza provincial, precalentando la estructura para 2021. El diputado nacional está liderando el espacio. Sigilosamente, sin aspavientos, comenzó a reunir a la tropa con una consigna de unidad y un mensaje enigmático acerca de las candidaturas legislativas de mitad de mandato.

“Tenemos que poner a los mejores”, dijo el santaluceño y abrió todo un abanico de conjeturas acerca de lo que quiso significar. Deslizó un par de pistas adicionales, según reprodujo una fuente del grupo. Por ejemplo, advirtió que el elegido debe ser quien más “consenso interno” genere, más allá de ser una persona bien considerada por la opinión pública. En la práctica, funcionó como una bandera de largada para empezar a generar esos acuerdos en el corto y mediano plazo.

En adelante son todas incógnitas. ¿Es Eduardo Cáceres considerado como “el mejor” dentro del Frente Con Vos? ¿Es quien genera el mayor consenso? El diputado nacional posiblemente aspire a un tercer mandato consecutivo. Su banca será una de las tres que se pondrá a consideración de los sanjuaninos el año próximo, además de las que hoy ocupan los justicialistas Walberto Allende y Francisco Guevara.

Cáceres sigue siendo el más encumbrado referente del PRO en San Juan, a pesar de que Enzo Cornejo es el nuevo presidente partidario. Conforman un equipo de mutua pertenencia y correspondencia. El abogado penalista tiene el plus de una excelente relación con Orrego, quien tomó definitivamente la antorcha del senador Roberto Basualdo con un estilo de conducción personalísimo. Si Cáceres fuera el preferido por el ex intendente de Santa Lucía para repetir, difícilmente lo diría con tanta antelación.

Sin embargo, la consigna de “poner a los mejores” también podría ser reclamada por los seguidores de Rodolfo Colombo, el referente capitalino que no solo ha confesado su vocación por ser intendente en algún momento sino también por retomar la herencia política de su padre, Ricardo Colombo, en el Congreso de la Nación Argentina. El ex gerente de ANSES durante la administración Cambiemos también tiene un diálogo estrecho con Orrego y forma parte de la mesa chica del Frente Con Vos.

Pero el espectro podría continuar ampliándose si de generar consenso interno se trata. También salió al ruedo el nombre del intendente de Rivadavia, Fabián Martín. Al haber retenido el municipio frente a una dura contienda con todo el peronismo y el bloquismo en contra, se convirtió en uno de los dirigentes mejor considerados dentro del Frente Con Vos para pegar el salto y medirse en una elección más grande.

El nombre de Martín también empieza a cotizar para el horizonte distante de la finalización del mandato de Sergio Uñac. En la reunión con sus legisladores, Orrego fue enfático acerca de no ceder espacios, no cometer errores que pongan en riesgo la sostenibilidad de los escaños obtenidos. Por eso fue insistente acerca de “poner a los mejores” el año que viene. Para la oposición no será una elección más: “sin 2021 no hay 2023”, sostuvo el santaluceño.

En la charla con sus legisladores, Orrego volvió a bajarse de toda candidatura. No le tocará a él jugar personalmente el año próximo porque estará apenas transitando su segundo año de mandato en la Cámara Baja. Pero por supuesto hay una expectativa fundada de que vuelva a intentar ir por la gobernación en tres años. Por el momento, él sigue diciendo que no está pensando en postulaciones sino en la conveniencia del proyecto. De un modo u otro, está midiendo rigurosamente los pasos para preservar una identidad opositora responsable.

Orrego planteó hacia adentro que hay que estar muy atentos al devenir de los acontecimientos de cara a este fin de año. Cada diciembre es especial en Argentina, las emociones se viven a flor de piel y en contexto de pandemia con mayor razón se enciende una luz amarilla. El santaluceño está articulando con meticulosidad el escenario nacional con el provincial. En ese contexto es que está manteniendo encuentros no solo con los legisladores provinciales sino también con los concejales. Está ejerciendo una conducción estratégica que va de Buenos Aires a San Juan y viceversa.

Como en las presidenciales de 2019, Orrego está vislumbrando un escenario muy agrietado para 2021. Una contienda entre A o B, que no admitirá terceras alternativas. Por eso reiteró el pedido de unidad. No es momento de rupturas. Encomendó a todos los partidos integrantes comprometerse a la defensa común. Si tocan a alguno, el resto debería salir a defenderlo públicamente. Se trata de un plan para solidificar el frente y evitar la dispersión del voto.

El conductor no desconoce que en la Legislatura hay aspiraciones también de poder colocar a quien encabece la lista de diputados nacionales para el año próximo. Para ello, también en el bloque que conduce el rivadaviense Sergio Miodowsky habrá conversaciones. Si hubiera consenso suficiente, podría surgir internamente alguna propuesta con el respaldo suficiente para al menos entrar en la discusión. Ahí dentro del recinto Cáceres tiene a Cornejo, Colombo a Gustavo Usín y Orrego al mismo Miodowsky o a Carlos Platero por citar a los veteranos que van por su segundo periodo. Capítulo aparte para el cupo femenino, de vital importancia desde que existe la paridad. Merecerá una nota especial.

Los pedidos de informe realizados por el interbloque Con Vos en la Legislatura van en línea con Orrego y su lectura política de lo nacional y lo provincial. Ha expresado a los suyos que la oposición debe ser “activa, prudente y responsable”. Pero esa mesura no debe opacar el carácter. Definitivamente hay que ocupar el lugar. Analizaron internamente que el movimiento de los “autoconvocados” puede estar orientado a socavar esa representación democrática que obtuvo el orreguismo en las últimas elecciones.

Es cierto que las marchas y los escraches estuvieron direccionados contra el gobierno de Alberto Fernández y en menor medida también contra el de Uñac. Pero el efecto colateral fue una crítica implícita a todo el sistema, desconociendo a la oposición que tiene representación parlamentaria por el voto popular.

El planteo de Orrego, compartido por los legisladores propios, es que se debe aceptar el resultado electoral sea cual fuere. Entienden que serían malos perdedores si cada vez que son derrotados en el cuarto oscuro salen a tocar bocina a la calle. Ahora les cabe dejar gobernar a quien fue elegido. Después el que administra tendrá que asumir las consecuencias de sus decisiones. Y más adelante vendrá la oportunidad de volver a las urnas para intentar la victoria. En esta lógica, no “poner a los mejores” sería una torpeza. Bueno, en realidad la expresión utilizada internamente fue bastante más coloquial: ‘Seríamos unos bol*’, confesó la fuente.

Ser responsables en la oposición implica al mismo tiempo no abusar de los pedidos de informe en la Legislatura. No por una cuestión de tibieza sino por no devaluar el peso de cada presentación. Elegir el momento y el tema apropiado siempre tendrá mayor impacto que una gimnasia rutinaria. Aún así, Orrego alentó que sus diputados marquen las diferencias en el recinto y lo hagan conocer hacia afuera. En el escenario de grieta, la bipolaridad debe encontrarlos a ellos en frente del uñaquismo.

Hay algunas señales positivas en este sentido. Están sumando concejales de otras fuerzas que en principio no estaban alineadas. Por ejemplo, en los próximos días se presentará en público el acuerdo de los ediles que acompañaron a Julián Gil en Caucete, que ahora estarán acompañando a Orrego a nivel provincial. Desde adentro aclararon que el paquete no incluye al polémico ex intendente del Este, con quien el santaluceño no quiere saber nada.

Lo que vendrá a continuación será exhibir a la fuerza unida, bajo el criterio de que toda la oposición se encuentra debajo del ala de Orrego en el Frente Con Vos. Por lo bajo, empezarán a cuestionar el rol de ADN, porque en la Cámara de Diputados los legisladores suelen acompañar las votaciones del oficialismo, por ejemplo en la selección de jueces. Le imputarán al ex candidato a gobernador Martín Turcumán estar enterado de todo, porque es secretario de bloque.