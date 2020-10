Alberto se quebró y lloró al recordar a Néstor: mirá el video

El presidente Alberto Fernández dio su mensaje en el acto en el que hoy, pasadas las 14, se entronizó la estatua de Néstor Kirchner que fuera retirada por Lenin Moreno en Ecuador de la sede de UNASUR, entidad de la que Néstor Kirchner fue ideólogo y primer secretario General.

Como cada vez que lo recuerda, al presidente lo embargó la emoción, y en esta oportunidad, no pudo contener el llano.

- "Hoy estamos poniendo a Néstor en el lugar que merece. Cuando Ernesto Samper (Ex Presidente de Colombia) me contó que la estatua de Néstor había dejado su lugar en la ONASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y había terminado en un depósito, lo llamé a Julio Vitobello (Secretario General de la Presidencia de la Nación) y le dije: 'Ocupate, eso no puede ser. Ocupate de que Néstor vuelva al lugar que se merece'".

- "Lo único que le pido a la vida es que Néstor me acompañe siempre. ¡Gracias, Néstor! De corazón".

- "Así como digo que el destino existe y no sé por qué tuve que ganar las elecciones un 27 de octubre, a veces pienso que sí pasó porque alguien escribe el destino y alguien quiso que un 27 de octubre yo gane las elecciones con Cristina y con todos ustedes".

- "Lo que siento, es que mi deber es venir a terminar con la tarea que empezó Néstor y que siguió Cristina. Y así lo voy a hacer. Y así lo vamos a hacer. Y cada una de las promesas que hicimos en campaña, las voy a cumplir".

- "Cada vez que tengo que tomar una decisión, en algún lugar mío, me pregunto: ¿Y cómo haría Néstor? Y trato de encontrar la respuesta".

