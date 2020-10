Vialidad reclama la devolución de una oficina a un funcionario de Cambiemos en San Juan: dicen que no abre desde febrero

Aún quedan cargos nacionales que son ocupados por funcionarios de Cambiemos. Y este es el caso de los Centros de Acceso a la Justicia que funcionan en San Juan. En la provincia hay dos, uno en Rawson y otro en Capital, a cargo de Franco Montes. La dependencia funciona dentro del predio de Vialidad Nacional y desde antes de la pandemia, específicamente desde febrero, permanece cerrada, sin atención al público. Desde Nación esperan la renuncia del funcionario, pero los telegramas fueron enviados a direcciones que no correspondían, por ende aún sigue estando al frente del centro. El jefe de Vialidad Nacional en la Provincia, Jorge Deiana, le envió dos cartas al Ministerio de Justicia de la Nación porque no pueden ni desinfectar las instalaciones en plena pandemia ya que no tienen acceso al lugar.

Los Centros de Acceso a la Justicia son oficinas dedicadas a brindar servicios de atención legal gratuita. Montes, de larga trayectoria y militancia en Cambiemos, está al frente de una de estos de espacios, que permiten a quienes no tienen acceso económico ser asesorados legalmente sin costo alguno. La oficina funciona en Vialidad, sobre calle Maipú.

Los cargos de coordinador de los Centros de Acceso a la Justicia son nacionales, al igual que Anses, Pami, Radio Nacional, Vialidad. Cuando hay un cambio de gestión y de color político, se espera que los coordinadores renuncien. Si bien no está escrito como una norma, los funcionarios presentan sus correspondientes renuncias para que sean nombrados nuevos dirigentes de la gestión a cargo. Montes no ha renunciado aún a pesar de que les informó a las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación que lo iba a hacer. Incluso el 16 de agosto fue enviado un telegrama, pero no a la dirección a la que debía hacerlo sino que tenía como destino un edificio cualquiera ubicado en Villa Copacabana, CABA.

Cuando comenzó la pandemia, los Centros de Acceso a la Justicia empezaron a trabajar de manera remota, la atención que se está brindando actualmente es virtual mediante varios canales (mails, WhatsApp, redes). Pero en este caso en particular, llamó la atención que la oficina de calle Maipú estuviera cerrada desde febrero, un mes y medio antes que el presidente Alberto Fernández decretara el aislamiento obligatorio.

Justamente el jefe de Vialidad Nacional, Jorge Deiana, decidió enviar notas al Ministerio de Justicia de la Nación para solicitar información sobre esta oficina que está cerrada desde que arrancó sus labores en el organismo. “No está viniendo nadie a esa oficina desde que estoy en Vialidad. Enviamos una nota al Ministerio para que resuelvan este tema porque nosotros queremos desinfectar esa oficina que forma parte de nuestro predio y no podemos porque está cerrada. En plena pandemia hemos desinfectado todo pero no este lugar porque no tenemos acceso”, explicó el funcionario.

La segunda nota fue para reclamar que le devuelvan esa oficina, que tiene un acceso independiente y fue pensada para recibir a los delegados y trabajadores de otras dependencias de Vialidad. Desde Nación le respondieron que fin de año será desocupada y se mudarán con el Centro de Acceso a la Justicia a una zona más céntrica, que permita que quienes más lo necesitan tengan un acceso más sencillo. Deiana aclaró que hasta el momento, nunca ha tenido contacto con Montes.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación ante los pedidos de información de este medio, informaron que el Centro de Acceso a la Justicia de Capital está entre los dos de peor rendimiento del país. Definieron como catastróficos los números de consultas atendidos por este centro de San Juan, contrastando con los números de atenciones de Rawson, que fueron mejores.

Montes continúa cobrando el sueldo de coordinador, esta información también fue corroborada desde el ámbito nacional, pero informaron que el pasado mes de septiembre fue el último ya que no presta ningún servicio. Desde Buenos Aires indicaron que Montes no es el único funcionario de Cambiemos que no renuncia. La mayoría no ha presentado los correspondientes telegramas.

Franco Montes se define como bloquista, de la línea disidente. Es abogado y viene militando desde hace años dentro del espacio Juntos por el Cambio. Incluso se lo puede ver junto al diputado nacional Eduardo Cáceres en la puesta en marcha del Centro de Acceso a la Justicia de Capital en agosto del 2016.