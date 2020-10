En Santa Fe aprobaron la paridad de género: en qué se diferencia al proyecto de San Juan

La paridad de género es noticia en San Juan porque acaba de ser mandado a la Legislatura local un proyecto de ley de Casa de Gobierno, para aplicar este principio a las elecciones provinciales y garantizar más participación femenina en los cargos electivos. Este jueves se sancionó en Santa Fe una norma en ese sentido, dando muestra de que la visión de que la representación de las mujeres en las diferentes instancias de los gobiernos es importante, relevante y necesaria avanza con fuerza en Argentina.

En el caso sanjuanino, el proyecto que ahora se estudia en comisión establece que en las listas de candidatos legislativos haya mujeres y hombres alternados por igual. Como se ve, se remite solo a los cargos legislativos, es decir, para diputados provinciales y concejales.

Según explicó a Tiempo de San Juan la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, no aplica para el Ejecutivo, para la fórmula de gobernador y vicegobernador. La funcionaria dijo que se analizó cuando se armó el proyecto de ley que estos cargos ejecutivos son constitucionalmente unipersonales. El vicegobernador es el presidente nato de la Cámara de Diputados por lo que no se puede obligar a que cambie esta figura, por eso se aplica sólo para cuerpos colegiados, aseguró la funcionaria. Rige para las elecciones provinciales, es decir que de convertirse ahora en ley, se estrenará recién en 2023. Y para poder participar en las elecciones, los partidos políticos deberán acomodar sus cartas orgánicas o estatutos a esta paridad de género, siendo causal de perder la personería partidaria si no lo hacen.

El proyecto del Ejecutivo no es el único que se estudia en la Cámara de Diputados local, hay tres más que son de iniciativa de legisladoras de diferentes bloques, que serán parte del debate en comisiones para sacar un único despacho a tratar en el recinto, por lo que si bien la idea que envió Sergio Uñac fue gestada en el Acuerdo San Juan, con amplio debate de todos los sectores, es probable que tenga modificaciones antes de ser aprobada.

En Santa Fe

En cambio, el sistema que la Legislatura santafesina acaba de convertir en ley es más amplio. Dispone la paridad de género en la composición e integración del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, partidos políticos y asociaciones, consejos y colegios profesionales en el ámbito de toda la provincia de Santa Fe.

El texto de la iniciativa santafecina explica que se entiende por paridad de género la representación igualitaria de varones y mujeres en un 50% para cada género en la conformación de listas electorales, y en la composición de estructuras orgánicas o de cargos y ternas o nóminas de designación.

En Santa Fe se aplicará en:

-Elecciones generales de cargos públicos electivos para la postulación de listas de precandidatos/as y candidatos/as para:

Diputados/as Provinciales;

Concejales/as Municipales;

Miembros de Comisiones Comunales; y

Listas de candidatos/as a convencionales constituyentes (artículos 114 y 115 de la Constitución Provincial);

-Precandidatos/as a Senadores/as Provinciales;

-Designación de Ministros/as y Secretarios/as de Estado;

-Integración de cargos según leyes orgánicas o estatutos para el sector público provincial no financiero, para empresas, sociedades y otros entes públicos, bajo la forma de empresas públicas, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades anónimas del Estado, sociedades de economía mixta, sociedades del Estado, entes interestatales e interjurisdiccionales u otros entes estatales;

-Poder Judicial;

-Consejo de la Magistratura;

-Constitución y organización de partidos políticos; y

-Consejos, colegios y asociaciones profesionales.

