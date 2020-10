Los propios piden pista en la gran mesa de Orrego

Si dejó un aprendizaje la pandemia es que los planes a largo plazo pueden desmoronarse con facilidad. Ese temor atenúa las especulaciones acerca de las elecciones legislativas de mitad de mandato, que deberían celebrarse en agosto las primarias y en octubre las generales. Falta una eternidad. Pero hay igualmente algunos ensayos. En la gran mesa que encabeza Marcelo Orrego empiezan a barajarse alternativas y los propios, por lo bajo, reclaman un lugar protagónico para Producción y Trabajo.

Parece una pretensión natural, tratándose del partido del actual líder del principal espacio de oposición de la provincia. Sin embargo, en las charlas de café empiezan a visualizar una disputa previa entre Eduardo Cáceres y Rodolfo Colombo que amenaza con dejarlos afuera. Por eso la hipótesis de máxima sería que Orrego emule a Roberto Basualdo y abra una interna con posibilidades para todos como ocurrió en 2013. Curiosamente, aquella multitudinaria primaria –hubo cinco listas en pugna- fue la que catapultó al dirigente del PRO a su banca por primera vez.

La interna abierta además les permitiría un trato generoso con todos los socios del Frente con Vos. Es un punto clave, habiendo puesto como consigna mantener la unidad para la siguiente elección, cuando se jugará nuevamente el gobierno de la provincia y los 19 municipios. Orrego ha manifestado a los suyos que sin 2021 no habrá 2023. Por lo tanto, menospreciar el armado político ahora sería un error que el santaluceño no está dispuesto a cometer.

En una reunión con los diputados provinciales del interbloque Con Vos, el legislador nacional deslizó que el año próximo habrá que buscar “al mejor” y que ese perfil no se define únicamente por popularidad sino también por grado de consenso interno. Nuevamente asoma la unidad como mayor obsesión. Saben los herederos del basualdismo que la dispersión del voto opositor termina beneficiando al oficialismo de turno.

Tienen fundamento los militantes de Producción y Trabajo para abrir el paraguas y reclamar cabeza de lista en la primaria 2021, porque efectivamente Cáceres y Colombo están rivalizando de manera tácita. El actual diputado nacional está habilitado para buscar un tercer mandato consecutivo. Tiene una red de contactos políticos tejida a lo largo del tiempo y ha construido respaldo en esa delicada trama de vinculaciones. Tema aparte será la tracción electoral, la intención de voto llegado el momento de las definiciones.

Sin embargo, Colombo también ha estrechado lazos con Juntos por el Cambio a nivel nacional. El ex gerente de ANSES en San Juan tiene una larga trayectoria que se remonta a su historia familiar y su apellido radical. Una fuente muy cercana a él reveló que tendría el compromiso de Buenos Aires de que no habría intervención en las listas sanjuaninas. Así de anticipadas están las jugadas. Concretamente, el informante dijo que tanto Horacio Rodríguez Larreta como Martín Lousteau le habrían transmitido que no hay apadrinados en la provincia. Por lo tanto, la largada está garantizada para todo aquel que tenga intenciones.

Por supuesto Colombo no desconoce que Orrego es quien hoy conduce y lo que tenga para decir el santaluceño pesará en el diseño electoral de 2021. Pero preliminarmente hay algunas ideas más o menos firmes. La primera de ellas es que si el primer precandidato confirmado es Cáceres, ACTUAR también se anota. Y que resuelva la gente en el cuarto oscuro. Es una disputa que ya tiene precedentes. Amagues hubo, pero siempre terminó evitándose la confrontación.

En esa tensión mutua, entre Cáceres y Colombo, hay una suposición: con Orrego fuera de competencia, Producción y Trabajo se queda sin otro referente de peso para terciar. Pero esto podría no ser tan así, en la medida en que aparezca en escena Fabián Martín. Su nombre es mencionado intermitentemente pero cada vez más a menudo cada vez que se toca el tema de los posibles para 2021.

Aislado en su domicilio mientras se recupera del Covid-19, el intendente de Rivadavia guarda silencio. En su entorno prácticamente descartan que esté dispuesto a interrumpir su segundo mandato municipal con una campaña para llegar al Congreso de la Nación. Sin embargo, fuera del orreguismo-basualdismo no se atreven a tacharlo, si su postulación significara la posibilidad de dar el batacazo. Para ello, por supuesto, tiene que pasar mucha agua debajo del puente. Una de las condiciones sería que el oficialismo sufriera un mayor deterioro frente a la opinión pública.

Otros asociados al Frente Con Vos advierten detrás de la postulación de Martín un mascarón de proa para empezar a introducir en la discusión al diputado por Rivadavia, Sergio Miodowsky. El legislador también va por su segundo mandato, luego de haber sido reelecto en la difícil contienda de 2019, frente a un tridente justicialista muy potente. Eso le valió quedar como presidente de bloque.

Si Miodowsky tiene chances de disputar una interna frente a Cáceres y Colombo, todavía resulta indescifrable. Lo cierto es que una candidatura provincial significaría ganar nivel de conocimiento. El antecedente de 2013 es alentador en ese sentido. Aquella interna le permitió a Martín instalarse con mayor fuerza en su distrito. Fue el virtual inicio de su campaña a intendente para ganarle a Ana María López de Herrera en 2015.

Pero no todo se queda en Rivadavia. Desde la Legislatura también mencionaron al santaluceño Carlos Platero. Está en idéntica posición que Miodowsky. Es un leal a Marcelo, también reelecto en su distrito. Es otro de los dirigentes anotados con alguna posibilidad. A Juan José Orrego nadie lo cuenta por el momento, porque recién está iniciando su gestión municipal.

La apuesta a una interna amplia como la de 2013 también tiene sus límites. Una alta fuente de Producción y Trabajo anticipó que lo racional sería un escenario de tres como máximo, no cinco como en aquella ocasión. Además de Cáceres y Martín, compitieron como cabezas de lista Enrique Conti, Mauricio Ibarra y César Jofré. Fue una primaria exitosa, ya que el frente basualdista sumó más votos que el candidato giojista Daniel Tomas. Pero luego la general terminó con las posiciones invertidas. El PJ ganó dos de las tres bancas en juego, y el PRO se quedó con la restante.

Así como Orrego, otro alto dirigente que integra el espacio pero no pertenece a Producción y Trabajo avizoró un tablero muy polarizado, sin lugar para terceras posiciones. Esta lectura revalida la identificación del Frente Con Vos con el Frente Juntos por el Cambio a nivel nacional. El diputado nacional ha votado reiteradamente alineado con el macrismo en el Congreso y ha endurecido su discurso en línea con las consignas de los autoconvocados: contra la reforma judicial, la intervención de Vicentín y hasta el impuesto a las grandes fortunas.

Años atrás, en una charla reservada, el entonces intendente de Santa Lucía se definió a sí mismo al decir: “Cuando quieras saber para dónde va un político, hay que mirarle las piernas”. La metáfora alude a prestar mucha atención a sus pasos para anticipar el rumbo. Orrego está exhibiendo con absoluta frontalidad sus movimientos.

Sin embargo no se lo vio alentando las manifestaciones opositoras, los banderazos que también merecieron algunos cuestionamientos por no respetar el distanciamiento social. En esa expresión opositora más aguda solo se ha visto a Cáceres y el actual diputado provincial y presidente del PRO, Enzo Cornejo. Orrego ha tomado distancia, sin desconocer ni descalificar la movilización. Decidió no ser parte.

Más allá de la incertidumbre que imprime la pandemia, la inestabilidad económica y la tensión política, diciembre sería el mes para el virtual lanzamiento del año electoral, según adelantó un vocero del Frente Con Vos. Todo, si el Covid-19 lo permite.