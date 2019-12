Los superpoderes de los Orrego, bajo la lupa

Los hermanos Orrego y los superpoderes quedaron en el tapete por estos días. En Santa Lucía, los concejales del PJ sacaron un comunicado cuestionando el “doble discurso” de Marcelo, actual diputado nacional, porque los cuestionó y fue la razón que expuso para no acompañar la Ley de Emergencia Nacional en el Congreso, pero cuando era intendente los impulsó y gobernó ejerciéndolos durante 8 años. Su hermano y sucesor, Juan José, también los incluyó en el proyecto de presupuesto municipal y ese punto generó debate en la sesión de este jueves con los ediles peronistas, que votaron en contra pero no les alcanzó para que no se aprobara.

Mediante un comunicado, los concejales del Frente Todos, José Arredondo, Carolina Porres y Marcelo Cerdera, manifestaron que “ante expresiones vertidas en redes sociales y medios de difusión por el ex Intendente del Municipio de Santa Lucía y actual Diputado Nacional Dr. Marcelo Orrego, en las que manifiesta, con motivo del tratamiento de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que ‘la delegación de superpoderes no es el camino en el que creemos muchos en el país’, los concejales integrantes del Bloque Frente Todos manifestamos que: Desde el comienzo de su gestión como intendente en diciembre del 2011 ha gobernado el municipio con SUPERPODERES (sic), que lo hizo sin diálogo y con una falta total del equilibrio, ya que quien tenía el deber de controlar en su gestión era SU PROPIO HERMANO, Juan José, ya que él era EL PRESIDENTE DEL CONCEJO y que con la complicidad de los demás concejales le permitieron manejar a discreción personal las partidas del presupuesto municipal”.

Agregan que “en los sucesivos años y cada vez que se votaba el presupuesto, incluían los SUPERPODERES (libre y discrecional de las partidas presupuestarias) y así hasta el final de su mandato”.

Los tres concejales uñaquistas salieron a pedir públicamente a los hermanos Orrego que “puedan sostener la mirada acerca de los superpoderes y así explicar a los santaluceños de qué modo se han realizado los gastos durante el doble periodo”. Aseguran que en el Concejo no hay informe alguno en los últimos 8 años de cómo se utilizaron esas capacidades.