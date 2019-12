Primeras Damas, unidas: Fabiola Yañez y Silvana Rodríguez recorrieron la casa SAHNI

View this post on Instagram

Hoy conocu00ed el maravilloso programa u201cMis primeros 1000 du00edasu201d que se implementa en la provincia de San Juan y atiende a mujeres embarazadas y niu00f1os hasta los dos primeros au00f1os. Pude conversar con los trabajadores que lo llevan a cabo y las familias que lo reciben. Luego participu00e9 de varios encuentros que me llenaron de emociu00f3n. Visitu00e9 el Centro Asistencial Las Margaritas, la Casa Sahni y almorcu00e9 con niu00f1as y niu00f1os de la Escuela Fray Cayetano Rodru00edguez. Ademu00e1s compartu00ed una actividad con las escuelas deportivas en el Estadio Cantoni y me reunu00ed con autoridades del programa encabezado por la Ministra de Salud Alejandra Venerando. Agradezco el recibimiento del gobernador @sergiounac y su esposa Silvana Rodru00edguez, con quienes compartimos un encuentro junto a @vtolosapaz, que encabeza el Consejo Federal contra el Hambre. Deseo que iniciativas como estas puedan replicarse en cada rincu00f3n del pau00eds; creo que todos debemos trabajar para eso. ud83dudc95ud83dudc95