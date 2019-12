Por primera vez juntas, cómo piensan las mujeres fuertes del Gabinete de Uñac

Por primera vez en la historia de San Juan cuatro mujeres ocupan lugares claves dentro del Ejecutivo provincial. Marisa López se encarga de manejar las cuentas desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas; Fabiola Aubone ejecutará las estrategias necesarias para mejorar la Justicia, la seguridad y las instituciones que resguardan los datos de los ciudadanos; Alejandra Venerado deberá garantizar que la salud, servicio esencial, llegue a la gente con cada vez mejor calidad y Claudia Grynszpan lidera el desarrollo de un sector económico en el que San Juan tiene puestas todas las fichas. La apuesta es grande y ellas estuvieron en Paren las Rotativas contando cómo se ven en estos espacios de poder y cómo fue el camino para llegar allí. Y para distender un poco, recordaron hasta anécdotas.

MUJER Y POLÍTICA

Las ministras alabaron la decisión política de valorar lo hecho y la gestión realizada a la hora de obtener la confirmación en los espacios de poder que lideran dentro del Ejecutivo Nacional.

"La primera gran satisfacción es que no hay cupo -para el armado del Ejecutivo- y que cada una está en el lugar por la capacidad demostrada, nos interpela como mujeres a abrir puertas y mostrar muchas mujeres que hay con mucha capacidad", arrancó diciendo Fabiola Aubone, quien resaltó el trabajo en equipo y las duplas mujer y hombre para resolver desde la equidad. En este sentido, la Ministra de Hacienda dijo que sigue habiendo prejuicio por el género pero que en este contexto la decisión política de Uñac era más rescatable aún por el trato justo y la igualdad de oportunidades.

En el área Salud, Venerando fue la primera mujer en ocupar ese cargo y lo hizo cuando a nivel nacional no habían casi médicas encabezando esta cartera. "Es un gran orgullo, siempre hubo un varón al frente de la cartera por eso cuando me confirmaron fue un explote a nivel provincial y nacional, porque eran muy pocas en el país. Se fue ampliando esta mirada nacional de la aparición de una mujer en el área de Salud", explicó.

Grynzspan analizó la Ley de Cupo y aseguró que funciona como punta de iceberg pero que los cargos se pueden sostener a lo largo del tiempo solo demostrando gestión y capacidad. "El cupo posibilitó mostrar, pero sin dudas la gestión y la capacidad tiene que existir para que se sostenga en el tiempo. El Gobernador ha evaluado la gestión de cada una de nosotras, evaluar esto en puestos claves ha sido una mirada distinta", alegó.

¿Los sanjuaninos están preparados para una mujer gobernadora? Ante la pregunta del conductor de Paren las Rotativas, Sebastián Saharrea, la Ministra de Turismo opinó que sí, que la gente evalúa la capacidad de gestión. "Los sanjuaninos están preparados para votar a una mujer gobernadora, evalúan la capacidad de gestión, la transparencia. A las mujeres nos resalta la multiplicidad de tareas, criar hijos, tratar de tener una vida propia, el trabajo, somos multitasking", apuntó en este sentido.

GÉNERO

Una de las mayores problemáticas a resolver en materia de género es la violencia. Las ministras opinaron en este sentido y contaron qué se está haciendo a nivel provincial en este sentido.

Venerando dijo que poco a poco hay cuestiones que ahora se están visibilizando más, como la violencia. "Antes estas cuestiones pasaban desde la trastienda, nosotras merecemos la misma atención que cualquier ser humano. Con respecto a la violencia, esto pasaba puertas adentro y ahora se muestra. Es fatídico que seamos agraviadas desde cualquier lugar. Hay un cambio, las mujeres estamos acostumbradas a criar hombres muy machistas y esto también está cambiando", señaló.

La Ministra de Gobierno contó que fue un gran paso que San Juan se adhiriera a la Ley Nacional ya que se amplian los modos y modalidades de violencia que son atendidos desde el Estado. Además resaltó la apertura del Centro contra la Violencia donde funcionaba la seccional 1º, lugar desde donde se dará contención a las mujeres que sufren violencia de género.

Por su parte, Grynszpan, resaltó el cambio de Reina del Sol a Embajadora como una modificación del paradigma, una evolución en materia de género a nivel local. "Estamos usando una herramienta muy fuerte como es la Fiesta del Sol para comunicar otras cosas. El hecho de cambiar el título generó que las candidatas sean entrevistadas de otra manera. Los titulares ya no eran cómo le gustaba el novio, si les gustaba estar en la casa. Una mujer se vaya posicionando. Las Embajadoras del Sol ya no van a desfilar, se va a hablar de las mujeres y los medios, la mujer y lo laboral", explicó.

Cartera por cartera, lo que se viene

-Salud

La ministra Venerando contó que aún no les llegó el protocolo del ILE (Interrupción Legal del Embarazo) pero que ya lo descargaron del Boletín Oficial para analizarlo. "Vamos analizando el protocolo nacional. Estamos comparando el anterior protocolo nacional con este, nosotros no estamos adheridos al protocolo nacional pero aún así cuando hemos tenido que brindar una cuestión de salud se cubrió esa necesidad. Son los pasos a seguir, es un organigrama para darle el mejor cuidado cuando se deba realizar el procedimiento. Esperamos que el nuevo ministro nos convoque para hablar de eso", indicó.

La Ministra dijo que conoce a Ginés González García desde hace años, incluso fue una de sus primeras alumnas "ad honorem" en el programa Médicos Comunitarios. "Su política sanitaria la conozco en profundidad, es muy pragmático, sabe de las necesidades, no es que dejó su profesión después que se fue como embajador sino que siguió estudiando. Fue una de las personas con las que nos reunimos para declarar la emergencia sanitaria, hay una crisis en la salud", finalizó.

-Gobierno

Fabiola Aubone contó que se viene trabajando en la implementación del Código Procesal Penal, sistema que cambiará la forma en la que actúa la Justicia en la Provincia. Es la reforma judicial más ambiciosa que se planteó a nivel local, que le dará a los fiscales el papel de investigar y a los jueces de ser garantes de la aplicación de la Justicia. "Flagrancia era mirar por la ventanita, en ese mismo orden debemos trabajar en la implementación de este nuevo Código, arrancamos con los delitos más complejos, con penas de monta mayor hasta completar el cuadro de todos los delitos", manifestó.

-Turismo

En materia turística, la Ministra opinó que con Matías Lammens al frente de la cartera nacional se viene una "dinámica joven" y que se abren posibilidades de financiamiento a proyectos que están listos y que no fueron financiados por la gestión Macri, tal es el caso de la señaléctica y de la apertura de centros de interpretación, como uno ubicado en Angualasto, en el Camino del Inca. También contó que invitarán a todos los ministros nacionales y al presidente, Alberto Fernández a la Fiesta Nacional del Sol.

El tema de los pasajes de avión desde San Juan fue uno de los tópicos analizados y opinó: "La revolución de los aviones en estos años nunca fue, Aerolíneas Argentinas se transformó en algo que no debe ser. Las low cost no compiten con las líneas troncales, sino que deben alimentar troncales con destinos que no están comunicados. En esta última gestión les dijeron a las low cost dónde quieren ir y obvio que quieren ir adonde hay rentabilidad".

-Hacienda y Finanzas

Marisa López no conocía a Martín Guzmán, el nuevo Ministro de Economía, pero evaluó desde lo personal que lo vio como una persona muy sensible y humilde. "Habla de solidaridad e inclusión, son dos palabras que guían. Para poder financiar el Plan contra el Hambre, para las tasas de microcréditos se habla de solidaridad", aseguró.

Para la nueva Ministra la cláusula gatillo no es fácil de mantener y resaltó que San Juan fue la única provincia que la pudo implementar durante tres años. Adelantó que hay que analizar nuevas variables para que los empleados públicos mantengan su salario con la inflación.

Finalmente, dio su visión sobre el panorama nacional. "Esperamos que haya un plan que no tenga que ver con el sector financiero, que tenga que ver con el sistema productivo de la Argentina. Desde hace un año y medio atrás la recaudación fue un poquito por encima de la inflación pero desde hace 18 meses que recaudamos 12 puntos por debajo de la inflación y así nos mantenemos. Por lo menos seis meses va a llevar desarrollar un plan para la estabilidad de la Argentina y para negociar. Cómo venía funcionando esto ya no va a más".

EL GRUPO DE WHATSAPP FEMENINO

Las cuatro ministras se definieron como amigas desde antes que fueran nombras las cuatro y contaron que tienen un grupo de WhatsApp en el que están las cuatro. Además participan en el grupo de todos los Ministros, pero que este, casi como una premonición, lo armaron desde hace unos años porque se llevan muy bien y comparten desde lo personal. ¿Sobre qué hablan? Eso será secreto.