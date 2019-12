Qué opinaron políticos, referentes y empresarios sanjuaninos del discurso de Alberto

Hermes Rodríguez – Presidente de la Cámara de Comercio de San Juan

“Fue un mensaje muy esperanzador, porque habló de reactivación, PYMES y conciliación. Utilizó muchas veces la palabra conciliar, que es lo que no está haciendo falta, juntarnos y tirar para el mismo lado.

A mí me sorprendió, no sé si fue algo espectacular, pero me pareció humilde, mejor de lo que imaginé porque pensé que iba a ser algo más light, pero habló de temas de fondo. Me gustó esto de que va a reactivar las economías regionales y las pymes, que es lo que nos estaba haciendo falta, porque se han perdido 170 mil puestos de trabajo y han cerrado 40.000 pymes”.

Marcelo Orrego - Diputado Nacional

"Lo vivimos como un día de la democracia. Hay que resaltar el respeto en cómo se llevó el acto de asunción. Me pareció muy importante para todos los argentinos. En cuanto al mensaje del presidente, habló de muchas cosas que generan expectativas, habló de muchas generalidades. No dio detalles de cómo va a hacer para resolver la deuda por eso vamos a tener que esperar.

Todas las ideas que tiene el presidente hablan de un plan que va a llevar a delante, pero de ahora en más hay que conocer en detalle cómo será todo. Me llamo la atención el tema del presupuesto, la deuda es muy complicada para resolver".

Alejandro Pozzi - Historiador

"Me pareció muy bien logrado, basado en puntos muy importantes. Habló un poco en general, pero marcó un programa de gobierno integral. Me pareció muy adecuado para la época. De potenciar la región, el Mercosur, hizo hincapié en la necesidad de una relación fuerte.

Me pareció un compromiso democrático muy fuerte. Con comentarios muy acertados sobre los servicios de inteligencia que tienen que dejar de ser un botín de revancha política y tienen que ser garantes de la consolidación de los derechos. También fue muy importante el mensaje de la justicia del nunca más.

Me llamo la atención la contundencia con la que habló de los gobernadores. Y en general me pareció muy acertado. Él fue muy inteligente en emparentarse con la restauración democrática de Alfonsín. Se refirió al ex presidente en muy buenos términos. Se emparentó muy fuertemente con Néstor después de la debacle del 2001. También hizo mucho hincapié en lo aprendido en el tiempo pasado y en la necesidad de derrotar la intolerancia, y volver a la soberanía".

Alfredo Avelín - Cruzada Renovadora

"Me parece un discurso netamente positivo. Donde se va a tratar el tema más grave que tiene Argentina que es la inflación y que va a sacar los gastos superfluos y van dirigirse a la comida y al trabajo. Hay mucha miseria mucha hambre y por la falta de trabajo hay que empezar cuanto antes la emergencia alimentaria. Creo que le va a dar fuerza a las economías regionales como la nuestra".

Dino Minozzi – Presidente de la Federación Económica

“Me pareció un discurso conciliador y muy acertado, que marcó la herencia pero no castigó personalmente y Dios quiera que este sea el tono del gobierno los próximos cuatro años. Esperemos que sea un gobierno productivista y que no beneficie la renta financiera y que baje la inflación.

Dio algunos números que son muy alarmantes y van a ser muy difíciles de encarar, por eso las primeras medidas van a ser muy importantes. Nosotros estamos muy atentos a lo que pase en marzo, que es cuando vamos a ver las medidas coyunturales.

Me gustó especialmente el gesto de entrar con Michetti, el abrazo con el ex Presiente, porque son actos de convivencia que marcan que podemos pensar distinto pero acordar. También me gustó que hable de las PYMES y las economías regionales, porque son el motor que moviliza la economía argentina.

Hugo Goranzky - Presidente de la Unión Industrial de San Juan

"Nos parece muy importante el gesto del presidente de ese abrazo con Macri porque habla de una madurez y de que se puede haber un consenso incluso cuando hay diferencia. Remarco que haya hablado de economías regionales y de PYMES, porque son fundamentales para que el país crezca. Nosotros lo hemos dicho varias veces, si al industrial le va bien al país le va bien, porque es un sector que genera trabajo real.

Espero que lleguemos a un punto en el que le pueda ir bien a todos y no a unos pocos"

Guillermo Cabrera - CAME

"Creo que hay muchos anuncios en principio que están bien orientados, esperemos que se vayan concretando, porque la situación que tenemos las PYMES. Necesitamos que se tomen medidas concretas y accesibles para poder encauzar las deudas de las pequeñas empresas y eso lo vamos a ver en los próximos días. Para ser un discurso de inicio está bien, son discursos políticos y hay que tener en cuenta eso y van a tratar de dar un mensaje esperanzador.

Compartimos las ideas, pero espero que se vayan concretando a medida que avancen los primeros días de Gobierno. Nosotros estamos dispuestos a colaborar e insertarnos siempre que nos hagan participar en la toma decisiones. Con más expectativas estamos esperando las medidas del ministro del economía para ahí comenzar a evaluar la situación.

Me pareció muy bien la posición que tenía el presidente con respecto al tema de Brasil, la visión que dio ayer sobre nuestro principal socio comercial realmente es tranquilizador".

Luis Lucero - UDAP

"Estuve presente en la plaza y su discurso fue muy alentador. Es un discurso que lógicamente tiene que ver con nuestros reclamos. Sus políticas están apuntando a los hechos más notables. Hay que mejorar la educación, la salud pública y la seguridad.

Su intención es empezar a generar una distribución un poco más justa. El tema de la emergencia alimentaria. Estuve hasta que termino el acto en Plaza de Mayo y CTRA fue una de las organizaciones que Alberto priorizó para darnos un espacio para discutir. Lo primero en nuestro caso es recuperar el producto bruto para la educación, resolver el tema de la paritaria y la construcción de nuevos edificios escolares. No cerrar institutos sino abrirlos.

En Plaza de Mayo hizo hincapié de recuperar a todos los chicos para que vallan a la escuela. Evidentemente el no das una identidad".

Enzo Cornejo- Referente de Cambiemos en San Juan

"No pude escuchar nada porque estuve en la asunción de nuestras autoridades provinciales".