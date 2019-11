Continúa el paro en Correo Argentino y no saben cuándo volverían las actividades

Desde el viernes 22 de noviembre, no hay actividad en las oficinas del Correo Argentino de San Juan debido a un paro indeterminado llevado adelante por el gremio Foecyt. El reclamo tiene que ver con el no reconocimiento de la amplitud de jurisdicción sindical, ya que la empresa no reconoce al gremio en Mendoza. Por este motivo, los sanjuaninos que fueron a retirar o a enviar encomiendas, cartas o similares por este medio, se encontraron con las oficinas vacías y nadie que atendiera.

El problema de la negativa de Correo Argentino de reconocer al gremio Foecyt en la provincia de Mendoza no es reciente y se retrotrae a siete meses atrás, por lo que desde el viernes pasado decidieron realizar este paro de actividades como medida de fuerza. En diciembre de 2015, el Ministerio de Trabajo de la Nación emitió una resolución donde reconoce al gremio con jurisdicción gremial en Mendoza.

El Correo Argentino ubicado en la Ignacio de la Roza y La Rioja se encuentra totalmente vacío.

Los sanjuaninos que se acerquen para realizar envíos o retiros, se encontrarán con que no hay nadie que los atienda, solo un guardia de seguridad que les informará sobre la situación. El alcance del paro afecta a los aproximadamente 200 trabajadores del Correo Argentino de toda la provincia. Por otro lado, los calendarios de pago que se abonan en el Correo se reprogramarían ya que la medida de fuerza está establecida por tiempo indeterminado. Según informaron, la única razón por la que levantarían el paro es que se les reconozca la jurisdicción gremial en Mendoza, donde serían aproximadamente unos 130 trabajadores quienes podrían llegar a afiliarse en caso de concretar una salida favorable al gremio.