Un diputado electo del peronismo estrenó una miniserie sobre la "pesada herencia" que deja Macri

El economista y Diputado Nacional electo del Frente de Todos Itai Hagman estrenó una miniserie sobre economía en donde explica, de manera pedagógica y paso por paso, cómo fue que Mauricio Macri quebró a la Argentina.

En medio del debate sobre “la pesada herencia” y el documento que publicó el oficialismo esta serie aporta de forma entretenida argumentos e información para mostrar el fracaso económico del neoliberalismo, responsable de la crisis actual.

"Dicen que la culpa es de la gente, que se acostumbró a tener un celular o poder viajar, que son vagos. Es hora de aprender que el modelo neoliberal y el ajuste no soluciona ninguno de nuestros problemas, ni el macroeconómico ni el social, los agrava. La herencia que deja Macri para el gobierno que viene es pesadísima", afirmó el economista y director del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Publicas (OCEPP).

“Si no hacemos estas reflexiones en cuatro años va a venir otro, con el mismo nombre o un poco cambiado, a querer vendernos que las ideas estaban bien, el problema es que Macri no las supo implementar. O peor aún, que Cambiemos no tiene responsabilidad alguna en esta crisis tan dolorosa para todos”, agregó.

La serie se llama “No sos vos, fue Macri” y tiene cuatro capítulos, ordenados cronológicamente, que repasan los cuatro años de gestión de Macri medida por medida.