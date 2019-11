Gioja habló de la posibilidad de que Máximo conduzca el bloque del PJ: ¿Qué dijo?

Al diputado nacional sanjuanino y presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, también le parece bien que Máximo Kirchner sea el nuevo presidente del bloque peronista en la Cámara baja para la próxima gestión. “Máximo creo que es un cuadro político bien formado, si va a tener ese lugar hará buena tarea”, dijo el ex gobernador, sumándose a las declaraciones del actual líder de bancada. Agustín Rossi, que en las últimas horas opinó (en declaraciones a Canal 26) sobre el hijo de la vicepresidenta entrante que "no tengo dudas que será un excelente presidente de bloque".

En tiempo de descuento para el 10 de diciembre la idea de que Rossi vuelva a encabezar el Ministerio de Defensa (estuvo en ese cargo durante la última etapa del gobierno de CFK), por decisión de Alberto Fernández, abrió el juego sobre quién tendrá el mando de los diputados peronistas en el próximo Congreso. En el PJ por estas horas ya dan por descontado que el santafecino emigrará de la Cámara de Diputados y el nombre de Máximo apareció junto con el de Gioja para la sucesión. El sanjuanino actualmente es vicepresidente primero de la Cámara de Diputados nacional.

Consultado por su posible nominación, el ex gobernador dijo a Tiempo de San Juan que “a la presidencia de bloque tienen que ir los diputados nuevos. Hay un montón de trámites que hacer. No tengo todavía ninguna definición. La posibilidad si está pero me parece que hay otros compañeros”. El presidente del PJ nacional analizó que como se renueva la mitad de la Cámara hay que primero definir la estrategia para armar un bloque unificado, ya que hay un pedido de Alberto y Cristina de unificar.

"Es muy probablemente que la presidencia de la Cámara la detente Sergio Massa y que el presidente del bloque sea del bloque más importante, que somos nosotros", aseguró Rossi. En otra declaración, aseguró que el hijo de la ex presidenta "reúne un amplio consenso en los distintos bloques", según publica Perfil. El nombre de Máximo empezó a sonar con más fuerza tras la reunión que el presidente y la vicepresidenta electa mantuvieron en el departamento que ella tiene en Recoleta, donde también habría estado el líder de La Cámpora.

Se habla de que Máximo tendrá un rol amplio en el próximo armado legislativo, ya que el futuro interbloque oficialista aglutinará al bloque Justicialista, al Frente Renovador, Red por Argentina, Somos, Proyecto Sur, Patria Grande y Movimiento Evita, entre otros. En el massismo, aprueban la probable designación de Kirchner, con quien el tigrense trabó un vínculo político y hasta personal durante la última campaña.