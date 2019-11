Qué dice el titular del IPV: ¿deja o no deja su cargo?

Juan Pablo Notario y Javier González, titulares del IPV y de la OSP respectivamente, podrían dejar sus cargos ni bien asuma Sergio Uñac su nuevo mandato, según publicó Diario de Cuyo.

Sus lugares serían ocupados por Marcelo Yornet y Daniel Gimeno, según la misma fuente.

Consultado por Tiempo de San Juan, el actual titular del Instituto Provincial de la Vivienda aseguro que “aún no me he reunido con el Gobernador para tratar mi continuidad, más allá de lo que hayan publicado”.

“No es un hecho consolidado, y a partir de la semana que viene se van a poner las cosas en claro”, concluyó.