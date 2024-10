17 de Octubre: Axel Kicillof no quiere internas, elogia a Cristina, y avisa que Milei "no dura para siempre"

image.png

El gobernador abrió su discurso con críticas al presidente. “Este desastre de Milei no dura para siempre”, afirmó Axel Kicillof, antes de ser ovacionado por la militancia presente.

“Este encuentro deja en claro que no nos van a robar la alegría. El 17 de octubre, hoy es un día de festejo. Festejamos la pelea que estamos dando”, manifestó.

También hizo un paréntesis en su alocución para agradecerle a quienes se hicieron presentes en el acto: “A los compañeros del movimiento obrero, los sindicatos, nuestros compañeros, a los intendentes que por decenas se han corrido a acompañarnos. A las organizaciones sociales, populares, a los estudiantes, a los jubilados, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo”, enumeró.

En su mensaje Axel Kicillof rescató las presidencia de Néstor y Cristina Kirchner, y se manifestó en apoyo a la ex presidenta, ante la inminente ratificación del fallo contra CFK en la Causa Vialidad que sentenciará la Cámara de Casación penal a mediados de noviembre. “Basta de persecución, basta de proscripciones”, reclamó.

“Aprovecho para recordar que el 17 de octubre se quebró con la organización una situación de persecución al general Perón. Hay que recordarlo porque en pocos días, un tribunal de la vergüenza en Comodoro Py, con una causa inventada y trucha, va a querer hacerle creer a alguien que Cristina es culpable en la causa Vialidad”, resaltó Kicillof.

Y completó: “Acá cuando se ve una injusticia se dice ‘no’. Cuando Milei avanza se le dice ‘basta’, y eso es porque por la Argentina pasó, pasa y pasará, y volverá al Gobierno el peronismo”.

Kicillof también aprovechó para manifestarse a favor de los reclamos de la comunidad universitaria: “Les duele que nuestros pibes tengan iguales derechos”, clamó.

Recordó que esta mañana participó de una entrega de viviendas, en la que charló con Silvia, una mujer extranjera que tuvo la posibilidad de formarse en el país: “Les pregunto por qué venía Silvia de un país limítrofe. Me dijo que de donde venía no hay universidad pública, si alguien tiene un problema de salud tiene que pagar porque no lo atienden. Acá en pueblos vecinos, es lo que nos quieren convertir y privarnos de todo cuando se necesita un Estado presente”, dijo Kicillof.

“Yo me imagino a un garca cómo le duele que nuestros pibes tengan iguales derechos”, declaró. Además, remarcó que “el 70% es primera generación de estudiantes universitarios”.

Sobre el gobierno de Javier Milei fue lapidario: “Esto es un esquema Ponzi, de afano y choreo al pueblo argentino”

“Hay que definir de nuevo” qué es la casta: “Basta de mentir, la casta no es el pueblo. Si querés perjudicar a la casta fijate en la Casa Rosada: tus socios, tus amigos. Basta de joder al pueblo”, le reclamó al presidente Javier Milei.

Además, Kicillof apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “Se están forrando los dólares del blanqueo, a la timba. Los dólares del colchón, a la timba”, denunció.

“Esto ya se hizo, se parece a la tablita de Martínez de Hoz. El responsable de esto mismo durante el Gobierno de Macri es el mismo ministro de Economía que tenemos ahora, los mismos de siempre”, siguió.

Y completó: “Parecía que el sacrificio iba a ser para todos. Cada vez que gana la derecha nos hablan de brotes verdes, ahora se han puesto bíblicos de cruzar al desierto y llegar a la tierra prometida. Siempre el mismo verso. Hay ganadores en el gobierno de Milei: son los de la timba financiera”.

A la hora de sobrevolar la interna peronista, fue claro: “Nunca me van a ver buscando divisiones”.

“Que nadie busque una palabrita, porque si algo quiere la derecha es vernos divididos”, dijo.

“Mi opinión es muy sencilla: unidad, unidad y unidad”, sostuvo el gobernador, quien expresó en el momento más encendido de su discurso: “Los mejores días fueron con Cristina”.

“No me interesa disputar ninguna interna, mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dispuesto a ofrecer a los bonaerenses un escudo a lo que está haciendo Mieli”, siguió.

En su mensaje de unidad, reconoció que quiere colaborar “en la construcción de una alternativa superadora”.

“La única pelea que me interesa es la pelea contra las políticas de Milei. A la derecha le convence nuestra división, debilitar este escudo llamado peronismo”.

La gente cantó “Axel presidente”, a lo que él respondió que “falta mucho para candidaturas”.

Tras esa declaración, volvió a confrontar con el presidente y recordó que en la Provincia de Buenos Aires “derrotamos tres veces” en elecciones a Javier Milei.

Kicillof convocó a la militancia. “Pretendemos con todos ustedes, convocando a todos, en la provincia de Buenos Aires, empezar a construir una nueva esperanza colectiva”.

Según Kicillof, hay que “construir una alternativa superadora” porque “el peronismo sufrió una gran derrota” y ahora mismo “está en un momento de reflexión y debate”.