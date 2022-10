Zafó el oculista sanjuanino que fue acusado de golpear a una mujer policía

El 24 de agosto de 2020, la agente Castaño controlaba el control sanitario dispuesto en la esquina de las calles Aberastain y General Paz en el centro capitalino, en el marco del aislamiento social y obligatorio por la pandemia del COVIG19. Allí se encontró con el oculista Alejandro Lo Cascio Constantini, quien había salido de su casa.

La mujer policía denunció que Alejandro Lo Cascio violó la barrera sanitaria dispuesta en esa zona, que entonces ella lo siguió, le pidió su identificación y el permiso para circular. Según la agente, el hombre le contestó con insultos, le tiró un codazo en el hombro, un manotazo en el pecho y se metió a su casa.

https://twitter.com/sergiounac/status/1298699149685264385 Me encontré con Daniela Castaño, quien fue agredida durante el cumplimiento de sus labores en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Hoy, los insto a cuidar a los que nos cuidan y a hacer del diálogo una herramienta de comunicación. #NosCuidemosEntreTodos pic.twitter.com/NgjdrJxCqQ — Sergio Uñac (@sergiounac) August 26, 2020

En principio, la denuncia fue por lesiones y atentado y resistencia a la autoridad. Y no intervino Flagrancia porque ese día no lograron apresar al profesional, de modo que la causa pasó al Segundo Juzgado Correccional. A todo esto, el informe médico reveló que la agente no presentaba lesiones, señalaron fuentes del caso.

Lo Cascio fue indagado el 31 de agosto de 2020, pero sólo por atentado y resistencia a la autoridad. En su descargó aseguró que él había salido minutos antes de su casa y en ese momento regresaba. Dijo que la mujer nunca se identificó como policía y tampoco supo que era policía, que fue ella la que lo trató de forma prepotente y que jamás la agredió.

Tras ese trámite, Lo Cascio quedó sujeto a la investigación, pero la causa no se movió más. El abogado Marcelo Fernández, defensor del oftalmólogo, dejó pasar el tiempo y en septiembre último hizo una presentación solicitando a la jueza Parra que de por prescripta la causa penal. Esto porque ya habían transcurrido más de dos años, el máximo de la pena contemplada por ese delito para un funcionario público.

La respuesta de la juez Parra se conoció esta semana y fue a favor de Lo Cascio, tal como lo pedía el abogado. Dictó la extinción de la causa por prescripción y con ello también el sobreseimiento total y definitivo del oftalmólogo.