Agresión a mujer policía: el oftalmólogo acusado fue indagado y se retiró a su casa

El profesional de la salud acusado de agredir a una agente de Policía en un cordón sanitario en el centro capitalino, pasó por tribunales. Fuentes judiciales confirmaron que el oftalmólogo Alejandro Lo Cascio Constantini fue indagado como imputado en dicha causa en el Segundo Juzgado Correccional y se marchó a su casa, dado que el delito que le atribuyen es excarcelable.

Alejandro Sebastián Lo Cascio Constantini está acusado del presunto delito de resistencia a la autoridad, indicaron fuentes del caso. No le imputan lesiones en razón de que no se constató que la agente Daniela Castaño, la denunciante, tuviese moretones producto de los supuestos golpes que le propinó el profesional.

Según la Policía, el hecho sucedió el lunes de la semana pasada en momentos en que la agente Castaño realizaba controles en uno de los cordones sanitarios dispuestos ese día en las calles Aberastian y General Paz, como parte del bloqueo preventivo por el brote de pandemia en aquella zona de Capital.

Lo que denunció la mujer policía fue que apareció un hombre y pasó la barrera pese a las indicaciones de que se identificara y mostrara su permiso de circulación. En la fuerza señalaron que esta persona reaccionó mal, largó insultos contra la agente y le dijo que no lo tocara porque estaba contagiado de Covid 19. Ante la negativa del hombre a detenerse, Castaño intentó pararlo y como respuesta recibió un codazo que dio en su hombro y un manotazo en la zona del pecho, tras lo cual escapó y se metió a un domicilio, aseguraron en la Policía. El mismo subsecretario de Seguridad, el comisario general (R) Abel Hernández, hizo público el supuesto ataque contra la agente en el programa televisivo Paren Las Rotativas en Canal 13.

En principio, se dio intervención al ayudante fiscal del Sistema Flagrancia, pero este no intervino porque no había detención. Fue así que comunicaron de la situación al Segundo Juzgado Correccional, que estaba de turno. Se dijo que desde el juzgado no tomaron medidas. Sin embargo, voceros judiciales aclararon que un funcionario de ese juzgado dio directivas ese mismo día a la Policía para que llevaran a la agente al médico legista para que la examinara y que identificaran al agresor y establecieran si se hizo un examen para saber si tenía Covid 19, dado que existían la versión que el hombre afirmó que estaba contagiado.

Fuentes judiciales expresaron que después dijeron que la agente era de la Seccional 3ra y por eso enviaron la causa a la Seccional 5ta para que allí se instruyera. También señalaron que recién el miércoles identificaron al supuesto agresor. Ahí supieron que el denunciado era el oftalmólogo Alejandro Lo Cascio Constantini y ordenaron citarlo a indagatoria. Por otro lado, la agente ratificó la denuncia en el Segundo Juzgado Correccional.

Lo Cascio Constantini fue indagado el viernes pasado por la jueza Carolina Parra en el Segundo Juzgado Correccional por supuesto delito de resistencia a la autoridad. Es que no pudieron constatar lesiones a la agente. El profesional de la salud declaró, supuestamente se defendió y negó la agresión, y después se retiró. Sucede que el delito que le atribuyen tiene una pena no mayor a 1 años, corresponde que la excarcelación y continúe en libertad, explicó un funcionario.