Wenance pidió un concurso preventivo: qué pasará con los sanjuaninos damnificados

Con respecto a esta situación, fuentes le confirmaron a ese medio de comunicación que Wenance no es una estafa Ponzi, pero sí es un caso similar a otro, conocido con el nombre Hope Funds. “Es algo que siempre coexiste en Argentina: una mezcla de buenas estructuras jurídicas con alto riesgo y pocas garantías, más inversiones de dólares no declarados colocados sin avales”, dijeron.

De esta forma, la apertura de un concurso implicaría el comienzo de un proceso bastante extenso. Como consecuencia, el dinero invertido se licuará por la inflación y la posible devaluación postelectoral en el país.

Los denunciantes sanjuaninos y el único que pudo hablar con el dueño

En junio pasado, la crisis de la financiera Wenance se desató y generó una deuda con más de 3 mil clientes en todo el país. Entre ellos, hubo decenas de sanjuaninos y fue un abogado de la provincia que logró reunirse con el dueño de la firma en persona para negociar por 35 damnificados. Además, el letrado aseguró haber llegado a un acuerdo con Alejandro Muszak, el propietario de la firma.

image.png A la izquierda, el sanjuanino Páez Delgado y a la derecha, el dueño de Wenance, Alejandro Muszak.

Maximiliano Páez Delgado le contó, en exclusiva, a Tiempo de San Juan que el propietario de la fintech en crisis se comprometió a saldar las deudas de los intereses para con sus patrocinados, estableciendo un plan de prioridades. Según detalló el penalista que se instaló en Buenos Aires para mantener un contacto directo con Wenance, la propuesta se basa en una reestructuración del pago adeudado, con el objetivo de evitar judicializar la situación.

A pesar de que por disposición de la Justicia Civil de San Isidro Muszak fue inhibido, el abogado sanjuanino explicó que se estima que la próxima semana esa traba habrá quedado resuelta para proceder con el pago a los acreedores sanjuaninos que él patrocina.

En ese sentido, destacó que se determinó un orden y quienes tendrán prioridad -entre sus clientes- serán aquellos que invirtieron con un fondo menor a los 3 millones de pesos. Es por eso que los alcanzados con esa medida serían unos 10 ó 15 ahorristas locales, acorde estimó el abogado.

"Me costó llegar a él, pero por contactos cercanos lo pude hacer y me pone contento porque tengo entendido que soy, hasta ahora, el único abogado en representación de afectados que pudo hablar con él cara a cara", destacó y agregó: "Se ha comprometido, me ha dado su palabra y le creo porque ya conciliamos por tres casos con deudas importantes".

El sanjuanino que estuvo reunido en las oficinas de Vicente López de Wenance se mostró sorprendido por el resultado obtenido, ya que en un principio tenía pensado acudir a la Justicia en caso de contar con otra respuesta. "Más allá de las especulaciones, no tiene sentido acudir a la justicia por el momento, siempre que cumpla con su palabra", sostuvo el letrado que se volcó a las vías conciliatorias.

Entre los detalles de la conversación con el propietario de la fintech que quedó en el ojo de la tormenta, por la gran cantidad de inversores en el país y los montos de dinero que se manejan en sus fideicomisos, Páez Delgado destacó que a Muszak no lo observó preocupado por el contexto; más bien contó que lo vio confiado por la reestructuración de los pagos que debe hacer con los clientes.

La crisis financiera que se desató por la firma declarada en default viene siendo noticia nacional desde hace una semana y San Juan, con los ahorristas locales, no fue una excepción. Si bien no está claro el número de afectados, ya que oscila entre 80 y 500, según dichos de los propios damnificados, la preocupación fue total y quedó registrada en el interés de quienes se comunicaron con el diario para decir que también habían sido perjudicados.

Profesionales y comerciantes sanjuaninos de diversos rubros dijeron pertenecer al grupo de damnificados, que se encuentran desesperados por saber qué sucederá con el capital que invirtieron. Es que ya no les preocupa el hecho de que no reciben la renta acordada, sino el destino de sus ahorros invertidos inicialmente.