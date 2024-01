Violó una orden judicial y atacó a su ex y la pareja de ella con un cuchillo

María José Balmaceda (30) quedó detenida en la madrugada de este sábado tras atacar y lesionar con un cuchillo a su ex y a la actual pareja de esta en un domicilio de 9 de Julio.

Según narra el reporte policial, siendo las 02:30 hs. la señorita A. T. Y. se encontraba en la casa de unos parientes, frente a su domicilio y cuando ve que llega F. C., su actual pareja, cruza la calle y ambos ingresan a la vivienda. En ese mismo momento, A. T. Y. advierte que su ex pareja Balmaceda, quien tiene una prohibición de acercamiento y contacto para con ella, ingresa al terreno de su casa portando en su mano izquierda un cuchillo tipo Tramontina -pero con la hoja lisa en lugar de serrada-. Atemorizada por la presencia de su ex, A. T. Y. traba la puerta de su casa con el pie para evitar el ingreso y Balmaceda comienza a golpear la puerta. Luego de un forcejeo, la agresora logra su cometido y entra a la casa. La propietaria inmediatamente intenta resguardarse detrás de su actual pareja.