Uno de los tres detenidos en el robo al anciano de Albardón se echó la culpa: "Yo hice todo"

Cristian Muñoz, Alejandro Páez y Leandro Rubiño, los tres acusados del violento robo a José Pinto (80) en Albardón, tuvieron su primera audiencia este viernes y pasó algo pocas veces visto. Uno de los acusados, Leandro Rubiño (22) se echó la culpa y trató de desvincular a los otros dos diciendo que ellos no habían hecho nada. "Yo hice todo, estos chicos no hicieron nada", expresó Rubiño a pesar de que su abogada -la defensora oficial Sandra Leveque- le dijo que no declarara.