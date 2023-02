Una sanjuanina acusó a su ex de golpearla y amenazarla, después se echó atrás y él zafó

Un hombre que fue denunciado por supuestas golpizas y amenazas contra su expareja, consiguió despegar del caso a raíz de que la mujer no quiso continuar con la acción penal. No está claro si se echó atrás porque su denuncia no era cierta o porque tiene miedo, lo cierto es que el fiscal tuvo desistir de la imputación y pidió el sobreseimiento del sospechoso a cuatro meses de iniciada la causa en la Unidad Fiscal de Investigaciones del CAVIG