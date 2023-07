Un sanjuanino condenado tras romper un auto y amenazar de muerte a su ex

Condenaron a un hombre a 8 meses de prisión condicional. Amenazó de muerte a su ex pareja y hasta le rompió el auto del padre de la mujer.

Según informaron fuentes judiciales. Todo sucedió el pasado 23 de enero. La víctima estaba en su casa con un amigo cuando de la nada llegó Cristian Sebastián Verga, su ex novio, que entró a la fuerza.

Es por esto que los que estaban dentro de la vivienda llamaron al 911. Esto hizo retirar al violento. Así mismo, la mujer se dirigió con su padre a la vivienda de Vargas para retirar a sus hijas. Al llegar, el hombre salió con un palo y procedió a golpearla; también al padre de ella y al auto, provocando lesiones a estas personas y daños en la ventanilla delantera izquierda del automóvil, mientras le decía

Mientras realizaba dicha acción, gritaba: "No me importa nada, te voy a matar, te voy a dar un tiro en la cabeza". Hasta amenazó a su ex suegro: "Hacete el hombre, te voy a dar un tiro, yo sé donde trabajas".

Este jueves, tras un juicio abreviado, Vargas fue condenado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género, amenazas simples en perjuicio de la mujer y lesiones leves, amenazas simples y daño en perjuicio del hombre, a la pena de 8 meses de prisión de cumplimiento condicional, más la prohibición de acercamiento a ambos y de actos turbatorios.