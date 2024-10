Un militante de la Corriente Clasista y Combativa de San Juan irá a prisión por robar a sus propios compañeros

El robo ocurrió el pasado 24 de junio, en horas de la madrugada. Busto forzó la reja de una ventana de la sede y sustrajo diversos artículos, entre ellos una computadora HP All In One de 20 pulgadas, un monitor, una cafetera, una tostadora y otros electrodomésticos. El hecho generó indignación en la organización social, que nunca imaginó que el responsable fuera uno de sus propios colaboradores.

El desenlace del caso se dio gracias a que vecinos del barrio Villa Unión, a quienes Busto les ofreció los productos robados, alertaron a los militantes de la CCC. Al reconocer el nombre del delincuente, lo denunciaron ante las autoridades. Tras varias semanas prófugo, Busto fue detenido el martes 1 de octubre, y finalmente este jueves se le impuso la condena. Parte de los objetos robados pudieron ser recuperados por las autoridades.