jueves 23 de octubre 2025

Resolución

Un juez de Flagrancia se declaró incompetente de una causa y después de un año, la Corte resolvió que deberá hacerse cargo

El hecho ocurrió en diciembre de 2024. Fueron los representantes del Ministerio Público Fiscal de la UFI Delitos Contra la Propiedad quienes expresaron que la causa contra un acusado debía haberse tramitado en Flagrancia y no en el Sistema Acusatorio. La palabra final la tuvo la Corte de Justicia y en las últimas horas se dio a conocer el fallo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El caso comenzó una madrugada calurosa del 6 de diciembre de 2024 en Los Berros, Sarmiento, cuando desconocidos ingresaron a una vivienda sobre la Ruta Nacional 153 y robaron un teléfono celular Samsung M13.

zunkets ifc, en la mira de san juan: que es, las acusaciones por estafa y la pequena ciudad argentina afectada por la plataforma
En detalle

Zunkets IFC, en la mira de San Juan: qué es, las acusaciones por estafa y la pequeña ciudad argentina afectada por la plataforma
video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del unico apuntado de la muerte en la villa san patricio
Chimbas

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio

Horas después, la hija del damnificado publicó en su estado de WhatsApp que su padre había sido víctima de un hurto. Minutos más tarde, recibió un llamado anónimo que le reveló el nombre y la dirección del supuesto responsable: Oscar “Sulky” Flores.

Con esa información, el dueño del teléfono y su hermano fueron al domicilio señalado. Allí se toparon con Flores, quien tras una breve discusión terminó entregando voluntariamente el celular. Los hermanos lo redujeron en plena calle y pidieron a los vecinos que avisaran a la Policía. Minutos después, un patrullero de la Subcomisaría Castro llegó al lugar y formalizó la aprehensión del sospechoso a las 8:45 de la mañana.

image
Juez Ricardo Moine

Juez Ricardo Moine

Un conflicto de competencia que llegó a la Corte

En un primer momento, la causa cayó en el Fuero de Flagrancia, pero el juez Ricardo Moine se declaró incompetente, al entender que Flores no había sido sorprendido cometiendo el delito de encubrimiento en flagrancia. Por ese motivo, derivó la causa al sistema ordinario.

Sin embargo, desde la UFI de Delitos Contra la Propiedad compuesta por el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón -que había intervenido- insistieron en que sí se trataba de un hecho flagrante: el imputado había sido detenido mientras tenía en su poder el objeto robado pocas horas antes. Así, el juez de Garantías Alberto Caballero, al recibir el expediente, declaró un conflicto negativo de competencia y elevó la controversia a la Corte de Justicia de San Juan.

image
El ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y el fiscal Juan Manuel Gálvez de UFI DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD.

El ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y el fiscal Juan Manuel Gálvez de UFI DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD.

Tras un año de espera, se dio a conocer el fallo final

El máximo tribunal provincial resolvió que un año después del robo, que el juez competente debía ser efectivamente el de Flagrancia.

En el fallo, los ministros Juan José Victoria, Guillermo De Sanctis, Marcelo Lima y Adriana García Nieto votaron a favor de esa postura, mientras que el ministro Daniel Olivares Yapur votó en disidencia.

La mayoría entendió que el caso encuadraba en una situación de flagrancia porque el acusado fue sorprendido con el teléfono sustraído pocas horas después del hurto, en un lapso de tiempo tan corto que permitía presumir su participación o, al menos, su conocimiento del hecho ilícito.

“El caso muestra que pocas horas después de haber acaecido un delito contra la propiedad, el ciudadano Flores detentaba en su poder el teléfono sustraído, lo que lo colocó en situación de flagrante delito”, señaló el voto del ministro Victoria en parte de la resolución que fue subida en el Poder Judicial.

tribunales.jpg
Puerta de Tribunales. Imagen ilustrativa

Puerta de Tribunales. Imagen ilustrativa

Qué opinó el ministro Olivares Yapur

El ministro Olivares Yapur, en cambio, sostuvo que el delito de encubrimiento no puede investigarse bajo el sistema de Flagrancia, porque requiere una investigación previa para determinar si el imputado participó o no del hecho principal. Según su postura, la figura de encubrimiento se configura solo después de comprobar que el acusado no fue parte del delito inicial, por lo que el caso debía tramitar en el Sistema Acusatorio ordinario.

Finalmente, por mayoría de cuatro votos contra uno, la Corte determinó que el juez de Flagrancia Ricardo Moine debía continuar con la investigación. Así concluyó un extenso conflicto judicial que se inició con un hurto doméstico y terminó un año después con una resolución.

