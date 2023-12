Un jefe de la Policía de San Juan va a juicio por el presunto abuso a una agente y piden 5 años de cárcel

El juez Diego Sanz hizo lugar al pedido del representante del Ministerio Público Fiscal de dar por cerrada la etapa de la investigación, admitió las pruebas ofrecidas por el fiscal y la defensa y finalmente elevó la causa a juicio. Todavía no se sabe qué juez presidirá el juicio oral y público, pero fijaron la fecha. El debate empezará el 1 de febrero del 2024, confirmaron fuentes tribunalicias.

El supuesto ataque sexual ocurrió la madrugada de la Navidad del 2022, cuando la agente hacía guardia en una casilla de vigilancia dispuesta por la Policía de San Juan en la calle Illia del barrio STOTAC, en Rivadavia. En ese puesto había otro uniformado, que luego salió a hacer recorridas, mientras que la mujer policía quedó sola.

policía.jpg La audiencia. El subcomisario acusado frente al juez de garantías Diego Sanz.

Alrededor de las 3.40 de la mañana del 25 de diciembre de 2022, apareció el subcomisario Gilberto Olivares de la Comisaría 23ra realizando una recorrida de control. La agente se puso de pie, le extendió una de sus manos para estrechársela y saludó: “Feliz Navidad, jefe”, según declaró.

De acuerdo a la denuncia, el jefe policial le agarró la mano, tiró a la agente hacia él y le bajó los brazos. Ahí la abrazó, puso sus manos en su espalda y las bajó hasta tocarle los glúteos, según la denuncia. La mujer policía se ofuscó y empujó al subcomisario Olivares, en eso éste aprovechó para tocarle los senos, agregó.

La agente se molestó y se lo hizo saber: “Yo no le hice nada para que me falte el respeto”, le reprochó, a la vez que le comunicó que no se iba a quedar callada y comunicaría de la situación a sus superiores. El jefe policial no se inquietó, hasta de forma provocativa le respondió que mejor se retiraba “sino me la voy a terminar mandando”. Y se despidió ordenándole, como un castigo, que también haría guardia el 25 a la noche.

Le atribuyen el delito de abuso sexual simple, agravado por ser cometido por personal perteneciente a una fuerza de seguridad.

La joven agente estuvo mal toda esa madrugada y al otro día también, dado que temía que el subcomisario volviera a buscarla al puesto de vigilancia. La noche del 25 y la madrugada del 26 de diciembre fue una tortura para la muchacha, que le contó a una compañera el violento episodio que vivió con Olivares, según las versiones.

Más tarde arribó un cabo en un patrullero y habló con la mujer policía que se encontraba muy mal. Ese policía la terminó de convencer para que pusiera en conocimiento del supuesto abuso sexual a las autoridades de la Departamental Nª2 y radicaron la denuncia el 28 de diciembre. Horas más tarde, el subcomisario Gilberto Olivares fue detenido por orden del juez Diego Sanz. Después recuperó la libertad, pero ahora se le viene el juicio y el fiscal Achem pretende una pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.